大學指考延期「試場增至3100間」！選填志願、放榜入學預估時程曝

▲為防堵病毒傳染，大學指考每間試場人數會調降至20人。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考受疫情影響延期至7月28日至7月30日，今年總報考人數41321，每間人數將調降至20人，教育部今下午3 點開記者會進一步說明，試場會由原本的1700間，提升至3100間，預估放榜時間點在9月初，大一新生入學時程則落在9月下旬。

教育部高教司長朱俊彰說，原先試場1700間，配合試場人數降到20人，希望可以維持1.5公尺，會增加到3100間試場，這些都在進行調度處理中。至於7月30日考完後各項公布時間，朱俊彰指出，按照過去流程，大概會花上半個月的時間處理閱卷和成績，因此預計8月中旬公布指考成績，接著選填志願，並預計在9月初放榜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱俊彰表示，這次大學指考跟學測一樣不會辦理補考，若考試當下有居家隔離或自主健康管理的學生，防疫專車會載學生到防疫試場應試。而放榜後新生註冊、選課和住宿等相關事項，朱俊彰提到，以往都需要花上3週時間，因此大一生開課會落在9月下旬，其他年級學生不受影響。

另外，高中端服務人員是否可以施打疫苗？提高服務考生時安全性，朱俊彰說，大考中心優先施打疫苗對象，考量的是試務人員有「集中工作」或是「跟考生有密切接觸」才為施打對象，目前施打對象包括闈場人員、試務、監視以及考完閱卷的相關人員為主。至於考生服務隊部分，朱俊彰指出，會協助大考中心在其他的服務人員上，增加個人防疫措施，確保服務隊師生安全。