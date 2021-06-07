男子詐騙又吸毒　安南警逮人起獲毒品一炮雙響

▲台南市警三分局查獲涉嫌詐騙及持有毒品的陳姓男子，起獲贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名唐姓送貨員向市警三分局報案，指他代客交易代送手機，結果墊款4500元，送貨買家卻找不到地址，他認為遭人詐騙，三分局警方循線查獲24歲陳姓男子，起獲毒品及吸食工具，全案偵訊後依詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方說，6月5日晚上7時許，唐姓送貨員（29歲）至三分局海南所報遭詐騙，稱接到客戶（賣家）電話委託於6月5日下午2時許在海佃路一段面交手機，並代客（買家）先代墊新台幣4500元給賣家，他交易完送貨至高雄市買家地址時，發現該址並無此買家，電話亦聯絡不上，他心生不妙即拆開貨物包裝盒，發現手機是二手舊華碩手機非約定之蘋果手機，驚覺可能受騙，便向三分局海南派出所報案。

經海南所巡佐陳振桔及警員施同和等調閲監視器畫面，發現涉案人陳姓男子（24歲、安南區人）涉嫌駕駛自小客車前往與送貨員交易涉嫌詐騙，海南所員警立即展開追查，於6日15時許在安南區安興街435巷對面停車場查獲陳嫌，並於其車上目視所及副駕駛座下踏板處發現二、三級毒品混合包一包1.25公克，及吸食工具二組，經帶案偵訊後將陳嫌依涉嫌詐欺及持有毒品罪移送法辦。警方初步調查係陳嫌自導3自演的詐騙案。

市警三分局表示，疫情期間，很多民眾利用網路購物平臺購買生活必需品，網路新型詐騙案件也層出不窮。呼籲民眾應小心求證，別成為詐騙集團的肥羊。

隨身空氣清淨機