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扣案毒品「灌白砂糖混充」！基隆4警黑吃黑慘了　主嫌遭求處13年

▲▼基隆南榮路派出所。（圖／翻攝Google Maps）

▲基隆南榮路派出所。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市警局南榮路派出所張姓、周姓和蘇姓警員及八堵分駐所黃姓警員涉嫌利用偵辦毒品案時「黑吃黑」，全案經基隆地檢署偵查後，依貪污治罪條例起訴4名警員等人，並求處主嫌張姓警員13年徒刑。

基隆地檢署今天表示，張員從警前與余男結識，兩人涉嫌謀劃「黑吃黑」，由余男以購買毒品為由誘約販毒者，等販毒者攜帶毒品現身，張員邀約其他警員，以警職身分出面查扣毒品，之後再侵占扣案的毒品，並配合余男指示，由他人調包或混充，將扣案的毒品交給余男，之後再朋分利益。

檢方查出，兩人以同樣手法共謀3次「黑吃黑」，去年4月4日凌晨3時許，張員等人在新北市新店區查獲毒品愷他命2大包約150公克，將愷他命交給蔣男以白砂糖混充及調包後，再把未混充的愷他命約75公克交由蔣男轉交給余男，余男則交付新台幣6萬元給張員等3名警員朋分，張員獲得2萬5000元。

余男等人以相同手法，去年5月4日凌晨，張員在基隆市南榮路某洗車場查獲曾男持有毒品愷他命1大包約130公克，並由共犯林男將扣押的部分愷他命約15公克混充至100公克，原扣押未混充的愷他命約115公克則交給林男轉交給余男，事後張員分得金額不詳，另3名警員則分得1萬元、5萬元和5000元。

余男食髓知味，再以相同手法，去年7月31日誘約陳男在南榮路某禮儀公司對面交易大麻2大包，每包約250公克共500公克，張員和周員到場查扣，陳男以「家有妻小」為由請求放水，兩人順應請求僅將一大包大麻帶回派出所，另一包則交給余男，但余男因故遺失這包大麻，未交付報酬給兩人。

此外，檢方表示，余男和張員等人也共謀「黑吃黑」奪取詐騙贓款，余男得知詐騙集團友人2月4日指示車手，前往台北市萬華區某銀行領取詐騙贓款120萬元裝入黑色提袋，待車手步出銀行時，張員和黃員立即出面盤查，黃員從中抽出2萬9000元，張員則抽出至少17萬元後，再把餘款放到台北市松山區某三溫暖置物櫃中，余男再去置物櫃取回餘款。

檢方表示，張員犯後飾詞卸責，不宜輕縱，向法院具體求處有期徒刑13年重刑，余男犯後始終否認犯行，並誤導偵查方向，毫無悔意，求處14年重刑，另黃員和周員在偵查期間，態度配合並積極提供線索供查證，建請從輕量刑。

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