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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

總裁大哥42封親筆信：王令麟開導更生人找到出路

▲▼張登凱。（翻攝自Youtube／《5mm的溫度》）

▲僅有小學學歷的張登凱，走上吸毒、販毒的不歸路，遭判17年2月重罪入獄服刑，後經由東森集團總裁王令麟的開導下，在獄中完成國中、高中課程。（翻攝自Youtube／《5mm的溫度》）

記者董介白／台北報導

「眼前不遠處有一條路，也是唯一的路，要當一個更好的人」，這是《5mm的溫度》微電影片頭的一句話，用在張登凱身上，既是勵志，也是警愓。

只有小學學歷的張登凱，朋友都叫他阿凱，因為長年吸毒的關係，直到5月31日假釋出獄時，上顎只剩二顆牙，全口的牙用手指頭都可以數得出來，而且完全沒有齟嚼功能，吃飯只能用吞的。東森集團總裁王令麟原本有意資助阿凱裝全口假牙，但阿凱很豪氣的說，很感謝大哥在更生路上的協助，他要用自己賺的錢裝假牙，絕不會讓大哥漏氣。

從小學三年級起就開始蹺課不學好的阿凱，小小年紀就在新北市三重參加陣頭，龍蛇雜處的環境下，由於朋友慫恿，他染上了吸食安非他命的惡習。小學畢業便中輟學業的他，在陣頭私混，毒癮也越來越大，終致走上販毒的不歸路。28歲時，頂著17年2月的重罪，入獄服刑。

阿凱入獄服刑時，連注音符號都不識幾個，讀書識字對他而言是不可能的任務。之後，經由北監六教區同學王令麟的開導下，阿凱在獄中完成國中及高中課程，另以第一名的成績取得長照服務員的證照，也在獄中取得堆高機執照。

▲▼張登凱，張登凱寫給總裁的信

▲張登凱在獄中開始與王令麟書信往來，每次王令麟都會親筆回信，有42封之多。

總暱稱王令麟為「總裁大哥」的阿凱，回想起提筆第一次寫信給對方，卻因為字不識幾個，他難堪的摸摸頭傻笑，「第一次寫信給總裁大哥時，字典翻了又翻，一堆字不會寫，草稿騰了好幾遍，才會一筆一畫的寫在紙上。幾年下來，打草稿、查字典的機會少了，閱讀也變得輕鬆許多。」剛入獄時，他看到舍房同學看小說時為何要看到發笑，後來他終於明白了。

他鼓起勇氣開始寫信給總裁大哥，沒想到，寄出去的信竟然被認真對待。當總裁大哥親筆回信給他，他相當興奮，還跟其他同學分享。直到今年5月底的假釋出獄，累積已寫了42封，每次寄出的信，大哥都很快的回信給他，而且每封信都是親筆書寫， 寫的密密麻麻。

對於總裁大哥的一再開導與鼓勵，他銘感五內。阿凱感恩的說，「我只是一個被社會唾棄的無名毒販，竟然能獲得總裁大哥的一再看顧，相信神定會眷顧總裁的。」

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