高雄婦接「檢察官」電話要她提款　警「撂台語」秒戳破謊言

▲大樹區一名老婦人日前接獲詐騙電話來電差點被騙，所幸警方及時阻止成功替她保住老本。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄又見老梗詐騙案！大樹區一名68歲的老婦人，日前接獲誆稱是台北地院的檢察官來電，指出她積欠電話費未繳且已遭人盜用，要求她先將存款取出並暫時保管，老婦人不疑有他，連忙衝到銀行提領存款並相約交付地點，所幸警方獲報後及時阻止，成功將老婦人的老本守住。

據了解，這起詐騙案件發生在1日中午12點30分左右，仁武分局大樹分駐所警員，接獲吳姓老婦人侄子報案，指出姑姑(吳婦)突然跑到銀行將120萬的積蓄全數領回家中，他驚覺不對勁，懷疑姑姑遭人詐騙，立刻報警請求協助。

警方人員抵達吳姓老婦人家中時，只見她正與詐騙集團成員進行通話，立刻將電話接過來聽，過程中發現對方說話有明顯的大陸口音，更加篤定這是一起詐騙案件！此時，員警突然靈機一轉，改說台語來對話，這下反而讓對方開始結巴說不出話來，發現已被識破，嚇得趕緊掛斷電話！目睹這一切的老婦人，這才驚覺自己差點上當受騙，同時也謝謝警方致替她保住老本。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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