疫情嚴峻怕面交！他買空賣空兜售寶可夢遊戲卡　狂詐10多玩家

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎進入社區感染階段（Covid-19）有不少民眾透過網路購物避免面交群聚降低感染風險，有一名住在新竹市彭男（28歲、毒品前科）用Facebook刊登兜售「稀有寶可夢遊戲卡片」手法，誘騙消費者把錢匯給遊戲點數業者「買空賣空」詐騙民眾匯款，他以此手法不法獲利超過新台幣20萬元，並將到手遊戲點數變賣一空，刑事局日前收網逮人。

▲新竹市彭男在家操作買空賣空詐騙遭刑事局電偵大隊幹員逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊表示，彭男有吸毒習慣平常無業賦閒在家，他捉住民眾因疫情期間不願出門面交心理，至少詐騙成功超過10多人匯款，形事局與台南市刑警大隊科偵隊、新竹市警第一分局共組專案小組調查，並報請新竹地方檢察署指揮偵辦。

▲新竹市彭男在家操作買空賣空詐騙遭刑事局電偵大隊幹員逮捕，並當場查扣犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出彭男先創立多組臉書假帳號，主動加入各大寶可夢遊戲卡粉絲團來尋找被害人，透過私訊兜售遊戲卡誤導被害人，要求消費者把購卡款項轉匯款給第三方網路遊戲點數商。

彭男則私下先向第三方網路遊戲點數商下訂單，並謊稱匯款，順利詐騙取得遊戲點數後變現，再利用這種「買空賣空」三角詐騙手法，害不知情遊戲點數賣家帳戶遭警方列為警示帳戶無法做生意。

經檢警專案小組數月追查之下，日前在新竹市將他緝捕歸案，並當場查扣手機、存摺、毒品吸食器及臉書電磁使用紀錄等犯罪跡證，警詢後依處犯詐欺罪嫌移送法辦。刑事局指出，建議消費者網路購物最好透過合法網購平台交易，並先過濾賣家交易評價避免遭詐騙，才能保障自身財產安全。

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