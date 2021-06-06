現有疫苗2天打完「恐陷空窗期」？陳時中曝莫德納接種時間

記者周姈姈／台北報導

日本捐贈台灣124萬AZ疫苗，預計將在6/11封緘檢驗完畢，6/15開始施打，針對中間可能會出現空窗期，陳時中表示，至少還會有莫德納疫苗，封緘檢驗完畢後就會趕快施打，不會為了每天要有疫苗打就拖慢速度。至於現有疫苗何時會打完，陳時中則回應，上一批今、明兩天就會打完，再來就會接著施打莫德納疫苗。

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



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根據本站稍早報導指出，食藥署表示，將會對124萬AZ疫苗進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，因食藥署日前已收到原廠提供試劑與標準品進行方法測試，若經審查文件資料與檢驗皆合格，將6/11前驗畢並核發封緘證明書，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業，有機會跟莫德納疫苗一同出關。

針對AZ疫苗預計將於6/15開打，在這之前是否會出現疫苗空窗期，指揮官陳時中於今（6）日下午記者會表示，至少下週還有莫德納疫苗，封緘檢驗完畢後就會趕快施打，不會為了每天要有疫苗打就拖慢速度，會盡量讓需要打的人都打到。

至於現有疫苗何時會打完？陳時中回應，今、明兩天上一批疫苗就會打完，下週莫德納疫苗就會接上來。

▲這兩天現有疫苗打完之後，下週莫德納疫苗就會接上來。（示意圖／記者張一中攝）