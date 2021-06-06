京元電2通勤員工染疫擴及新竹縣！母女同時確診　3人跨區6足跡曝



▲新竹縣目前累積31例確診，其中3例與京元電相關。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

苗栗京元電群聚持續延燒，6日新增本土確診個案爆增至75例，自疫情爆發至今，首度單日確診數超越台北市（今新增64例）。苗栗科技大廠淪陷風暴累計至今，京元電子已有182人染疫（外籍158、本國24），超豐12人（均外籍）、智邦12人（外籍10、本國2），合計共有206人確診（外籍180、本國26），另外因為生活共同圈的關係，新竹縣也累積3例京元電相關確診。

▲案11059相關足跡。

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新竹縣6日新增3名確診中，其中1例、案11059為本國籍京元電員工，住峨眉鄉，平日騎機車通勤上下班，5月30日出現咳嗽發燒，自行吃退燒藥未到公司上班，後因京元電爆出群聚，才在公司安排下於6月4日快篩陽性，5日經PCR檢測陽性，目前已送至集中檢疫所隔離治療，工作接觸者由公司匡列，同住家人2人匡列居家隔離。

▲案10977、10978為5日新增確診個案，因通報時間較晚，因此疫調結果與6日一起公布。

而4日的2名京元電相關確診，分別為案10977(女兒)和案10978(母)為一對母女，住寶山鄉。案10978為京元電子員工，5月31日出現身體痠痛、頭痛和四肢過敏但未就醫，6月2日和女兒案10977一起出現發燒症狀，母女各別騎機車至診所看診，經轉介至醫院採檢，6月4日檢測結果2人均陽性確診，隨即送往負壓隔離病房治療。媽媽匡列接觸者17人，其中非同住家人、鄰居及友人共13人居家隔離，4名非同住家人自主健康管理。女兒則匡列接觸者13人，其中同住家人、非同住家人和友人共7人居家隔離，6名友人自主健康監測。

足跡生活史部分，案11059曾到過峨眉鄉富興村隆聖宮(戴口罩)、苗栗縣頭份市的鎮聯社，和苗栗縣頭份市中正路232號統一超商；案10977(女兒)和案10978則有寶山鄉新豐宮生活圈公園(全程戴口罩)、寶山鄉寶新路一段2號統一超商，和新竹市東區高峰路536巷58-1號統一超商。上述地點及周邊環境已由清潔隊完成消毒，新竹市及苗栗縣的部分，也已分別通知對方進行消毒。

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