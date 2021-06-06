台東連4天+0「太麻里1確診者死亡」　公會設殯葬專責大隊

▲ 饒慶鈴召開記者會說明，表示台東連4天0確診但「案6366不幸身故」，防疫期間成立殯葬專責大隊。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣連續4天0確診，惟1例(案6366)不幸身故。縣長饒慶鈴表示，台東已成立殯葬專責大隊，協助身故的確診者遺體後續處理事宜。另也呼籲民眾，疫情嚴峻的情況下，防疫工作絕不能輕忽鬆懈，端午節請勿移動返鄉，親友間以視訊相聚，避免人潮流動造成防疫破口。

饒慶鈴今(6)日召開疫情說明記者會說明，台東今(6)日0例、累計21例確診，共匡列327位接觸者，其中206位已解除隔離。確診者中有3例經疾管署東區管制中心同意後出院，列自主健康管理或居家隔離7天；另有1例死亡(案6366)，為5/27公布確診的太麻里男性居民、80多歲，今日已完成火化。縣府已與台東縣葬儀商業同業公會研商，感謝公會成立殯葬專責大隊，如有確診者不幸在醫院死亡，專責大隊將到院處理，協助遺體運送及火化、相關場域事前消毒，參與人員也皆採自主健康管理14天。

▼ 饒慶鈴在記者會中說明中央提撥台東5100劑AZ疫苗已全數施打完畢。（圖／台東縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

饒慶鈴說明，台東目前共有15個鄉鎮市衛生所提供社區快篩站篩檢服務，星期六、日暫停，截至6/4共1,424人完成快篩，維持4例快篩陽性，PCR檢測結果2陰、2陽(案7815、7816)。另也於昨(5)日開始啟用機場快篩站，提升蘭嶼及綠島整體防疫工作，盼維持兩離島零確診情形，截至今日下午2點共有20人(蘭嶼10人、綠島10人)快篩，均為陰性。

饒慶鈴最後也呼籲民眾今年端午宅在家、避免不必要的外出與跨縣市移動。疫情依然嚴峻，雙北確診個案持續增加，各縣市也爆發多起工廠、家庭群聚感染，其他縣市也出現解除隔離後又確診的案例，面對不知從何而來的病毒防不勝防，只能以最高防疫標準面對，端午節請縣民配合，為了親友的健康，不返鄉、不群聚、少移動，以視訊取代面對面聚會，降低疫情擴散的機會，保護自己也保護家人。

►防疫期間搶優惠





►二手票券豐富你的生活

