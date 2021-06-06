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台南市7日起對移工宿舍、市場執行防疫大執法　黃偉哲：確保防疫安全

▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，除7日開始的市場實聯制大執法外，台南市警局都已經接獲多起移工群聚的民眾通報，可見民眾是非常有警覺性的，警察局也分別派員稽查查辦，7日開始的大規模移工稽查計畫、南科快篩站量能計畫，都已經如火如荼地進行中。

▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，我們需要很明快的對移工的住宿區包括集中住宿的宿舍、自己在外住的宿舍、跟其他人不管大型宿舍或中小型宿舍，我們都要列入稽查，確保移工的工作能夠在一個健康安全的環境，以及健康安全的處所來工作，所以說避免這樣子的感染鏈，他認為在科學園區都是高科技廠區，本身是在無塵室裡作業，在無塵室裡是密閉而且比較群聚的，在一個密閉群聚的環境裡面長時間工作，如果有確診者在裡面，不管有無症狀，感染的機會都相當大，所以我們對於移工或是我國工作人員的稽查都會很努力來達成。

▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外對於即將來臨的端午節假期，黃偉哲市長說他必須苦口婆心地拜託，這時候不管是蔡總統或CDC陳時中部長，或學界、藝文界都拜託大家留在原地過節，為了這樣子，雖有些好朋友已經訂票了，為了減少他們退票的麻煩，CDC也商請交通部、台鐵、高鐵、國道免除退票手續費，此外台南市還加碼，6月5日前訂票者憑退票憑證可申請退票獎金200元。

▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外還有家戶聯防，如果社區裡有些朋友們，不管鄰長、里長、親友們發現有外地回來過節的，我們都誠懇拜託他們來做快篩，如果快篩結果陽性，我們提供獎金1000塊給邀請他們快篩的好朋友，那如果經過在PCR確診陽性的，我們加碼到1萬元，主要希望在很早的時間內就能找出確診者，避免感染源不明的情況發生，確保社區、市民、返鄉朋友的安全健康，這樣比較容易避免形成感染源不明的大規模流行，做好感染源控制。

▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，對於市場實聯制，有些市場做得並不落實，接下來會很嚴肅地處理，實聯制是確保足跡很清楚，確保你自己去哪裡買菜，哪天如果你在不知不覺的情況下跟確診者足跡重疊的時候，你會被通知得到，如果你沒有做好實聯制，你可能就不會被通知到，莫名其妙被感染了自己都不知道，所以請經發局做好市場實聯制加重執法的部分。

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