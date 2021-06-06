台南+2！工廠老闆未戴罩和確診者說　15天後高燒病發染疫　

▲台南新增2例本土確診案11100及案11102，2案共匡列11人，快篩全部是陰性，並已完成疫調及足跡消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增335例本土個案，台南新增2例本土確診案11100及案11102，2案共匡列11人，快篩全部是陰性，並已完成疫調及足跡消毒。

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台南市衛生局指出，案11100為50餘歲男性，是5月26日公布之個案5645接觸者，兩人於5月20日有接觸，案11100未戴口罩與案5645交談，並於5月31出現發燒、喉嚨乾症狀至診所就醫，6月2日因症狀未緩解再次至診所就醫，6月4日因症狀仍未緩解，至醫院採檢確診。本案5月17日至6月4日多數時間待在自宅及自營工廠，活動場所已完成清消。共匡列接觸者9人。目前5名居家隔離（家人3人、工廠接觸者2人）、1名自主健康管理（親友）、3名自主健康監測（診所工作者）。

衛生局說明，案5645為40多歲女性，係曾與板橋親友有接觸，5月22日因忽冷忽熱、輕微腹瀉、疲倦、嗜睡、咳嗽、發燒，5月24日因症狀未緩解，至醫院進行採檢，5月25日確診，接觸者匡列12人，相關涉足地點都已清消完成。

案11102為60餘歲女性，於5月10日至北部醫院治療其他疾病，住院一週後出院，出院後至5月28日期間均居住新北親友家，因新北親友有4人確診，案於6月4日進行居家隔離，由衛生局安排接觸者採檢並於6月5日凌晨確診，目前無不適症狀。5月28日至6月4日皆在自宅未外出，餐食由家人準備。匡列2人。1名居家隔離（家人）、1名自主健康檢測（防疫計程車司機）。

台南市長黃偉哲指出，新增之兩案匡列者11人，經快篩全部是陰性。衛生局長許以霖指出，之前對佳里市場進行篩檢，139人全部是陰性，衛生局將會連續執行3天篩檢。





黃偉哲市長指出，針對午節連假，台南市發起「退票、聯防、保家鄉」活動，持續全方位守住台南城市防疫力，6月5日（含）前訂票者，憑退票憑證，從8月開始一路到年底，這半年內都可以申請200元退票獎金。非得回家者，返鄉第一站請到篩檢站。落實家戶聯防，請市民朋友及里鄰長協助通報返鄉未篩檢者，如快篩陽性可得1千元獎金，如CPR陽性確診，可得最高獎金1萬元，防疫通報專線06-2880180。

黃偉哲市長說，對於苗栗京元電子發生廠區內群聚感染事件，目前已超過130例以上，中央已成立前進指揮所給予協助。台南市府與南科管理局也同樣加強園區內防疫措施擴大快篩量能，每日篩檢量能最高可達1500人，已南科管理局將高風險業者列冊，進行篩檢。

此外，台南市勞工局王鑫基局長指出，7日開始勞工局將會同警察局針對台南移工宿舍人數100人以上（14家）、50-100人（58家）、50人以下（580家），即日起將加速完成全面查察，也將製作多國語言圖卡，加強宣導移工盡量禁止外出。

衛生局強調蓄意隱瞞足跡，除造成疫調人員難以掌握接觸者外，也使得親友及民眾暴露在染疫風險之下，造成醫療資源浪費，更容易使得疫情一發不可收拾。黃偉哲市長也呼籲，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科3百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息，請記得多疑、多查、不亂傳，以免觸法。而且保護自己及他人的最好方法就是暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家，思念親友的時候，可以透過電話或視訊方式表達對親友的關心。

台南市議員陳秋萍、陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，針對南市府公佈退票、聯防機制之後，議員們陸續接到民眾反應，對於防疫配套是否完備提出疑問，不要本來是好意，結果變成另外一個防疫破口，所以將民眾擔憂匯集成提醒，希望市府要小心防患。

一、此次退票獎金發放時間，雖從8月開始，但仍應以其他不需臨櫃方式讓市民朋友領取，若至區公所申請，恐於疫情開始趨緩下，卻造成更多接觸，徒增區公所人員負擔。二、理解市府希望防堵病毒，但鼓勵通報「未篩檢南返者、通報陽性或確診發放獎金」的方式，恐怕變相鼓勵有症狀者赴台南篩檢。網路上已有相關「確診者回台南篩檢，通報者、確診者可一人分5千」的討論出現，市府不可不慎。三、若讓市民「通報未篩檢南返者」，恐有獵巫之疑慮，與中央疫情指揮中心之指引，亦有相違背之處，且增加鄰里間的猜忌與對立，實非市民之福。

四、市府應以台鐵、高鐵車站等聯外交通作為節點，在端午假期短短三天，做好病毒管控及防治，避免因一次假期造成市民心理負擔。



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