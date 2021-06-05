快訊／超豐淪陷首例曝！京元電員工跳槽確診　新訓住宿舍8染疫

▲超豐電子目前累積確診數為11人，預計4千名員工4日內可完成篩檢。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣府5日也宣布新增66例本土個案，全縣累計188例，其中京元電新增53例（移工43例、本國10），超豐電子11例（移工10例、本國1例）。超豐電子於4日晚間傳出有9名疑工確診，隨後即啟動全體員工快篩，4千名員工，預計要在4天內完成快篩。

超豐電子副總經理陳笙接受《ETtoday新聞雲》記者電訪說明，4日確診的9名移工中的首例，的確是在京元電離職後，5月25才到職的新進員工；經了解，該名員工仍在訓練期，尚未進入生產線，因此此次疫情擴散恐與接觸用餐、接觸生活為最高風險，超豐也證實，4日確診的另外8名員工與首例員工為同棟宿舍室友。

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▲▼超豐首例確診移工為新進員工，還沒正式上線，因此超豐認為，高風險群可能出現在用餐、生活接觸。





陳笙也澄清，外傳超豐因與京元電使用相同人力仲介而使移工染疫是錯誤訊息，超豐一直以來都是自行管理外籍移工住宿起居，皆未透過人力仲介公司管理移工。陳笙強調，超豐電子只透過仲介公司找人，應聘後就由超豐接手負責，公司更是蓋了一棟獨棟宿舍給移工們住宿。

超豐於今日起為全體員工進行快篩，其中4000名員工中，外籍移工約為1000人，目前已完成5、600人，預計今日可將高風險的外籍移工全數篩完，明日開始才由接觸風險較低的本國籍移工繼續篩檢。

超豐為國內重要成熟封裝大廠，屬半導體產業鏈重要一環，負責國內外多家大廠WiFi晶片、藍牙晶片、MCU、PMIC等產品封測，製程早已供不應求，外界也擔心，超豐生產線若喊「卡」恐造成嚴重影響，對此，陳笙也表示，超豐原本就採分班、分廠上班，同仁們輪流快篩，而此次接觸高危險群的外籍同仁也搶先篩檢，停工問題應該不會發生，至於快篩陽性人數，則由縣府統一對外說明。

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