桃園加1萬劑疫苗：1至3類非醫事人員下周施打！長照居服一併入列

▲桃園市府1萬劑疫苗接種，市長鄭文燦表示，預計下週施打，以第一類至第三類非醫事人員優先施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫苗接種問題，桃園市長鄭文燦5日表示，中央配賦給桃園7萬劑疫苗，目前已施打6萬6907劑，市府另再爭取1萬劑，預計下週開始施打，以第一類至第三類之非醫事人員與長照、老福、身障機構工作人員、居家服務等居服人員等風險較高對象進行施打；至於日本送來的124萬劑AZ疫苗部分，中央正進行封緘檢驗程序，市府將隨時進行大規模疫苗接種計畫，做好準備。

鄭文燦指出，防疫沒有假期，雖然目前疫情熱區在雙北，其他縣市只要出現任何一個破口，都可能造成大規模群聚感染，全國各縣市需秉持「防疫一體、同島一命」精神，桃園位在防疫第一線，除持續支援雙北外，也會協同中央針對苗栗外籍移工群聚感染事件，盡力提供協助。

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鄭文燦也針對疫苗接種提出說明，中央配賦桃園7萬600劑疫苗，目前已完成施打6萬6907劑，市府另外爭取1萬劑，預計下週開始施打，其中2500劑給11家急救責任醫院，7500劑交由衛生所，針對第一類到第三類之非醫事人員。另外，長照、老福、身障機構工作人員、居家服務人員等風險較高對象進行施打。

▲桃園市長鄭文燦指出，桃園市外勤警察與消防人員會盡快完成疫苗施打作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對桃園市第一線外勤執勤員警與消防人員，警察有3380位，配賦3000劑疫苗，已完成施打2912劑，施打率為86%，尚未完成施打員警，不分內外勤將會儘速完成施打；市府消防局共計1640位消防員，已完成施打1510劑，施打率為92%，未來待疫苗供應充足將會全數施打完成。

至於桃園機場防疫計程車隊部分，根據統計共有533輛，目前皆已完成疫苗接種，防疫車隊主要協助機場、醫院、集中檢疫所、防疫旅館與居家隔離民眾載送需求，截至6月3日為止，共派車4965趟次，感謝所有防疫車隊堅守崗位，市府將提供完善防護裝備外，也將防疫津貼自3500元提升至5000元，給予防疫計程車隊更大的支持。

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