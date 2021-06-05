竹科移工篩檢站緊急啟動！採檢4千人　700軍民醫24hr打造「堡壘」

▲新竹市總動員200名醫護支援移工篩檢，市長林智堅向新竹市醫師公會理事長邱國華鞠躬感謝醫護付出。



記者陳凱力／新竹報導

苗栗地區連續爆發多起科技大廠移工群聚，也連帶啟動竹科大廠的移工篩檢，新竹市府請求中央支援，動用民間與國軍力量，在一天內完成日篩千人能量的「竹科專案篩檢站」。5日上午正式啟用，上午10時許，蔡英文總統更親自致電新竹市長林智堅，除了肯定迅速行動力外，也表達希望新竹市能區域聯防、醫療資源共享，讓竹苗地區快速恢復元氣。

「竹科專案(移工)篩檢站」緊急設立，起因3日竹科大廠向市府求援協助快篩，市府為加快啟動，向中央尋求支援，4日動員500名國軍、醫事人員、警消人力，在24小時內合力完成全區帳篷等設備搭設，新竹市5大醫院與醫師公會更在一日內動員200名醫護人員前線支援，讓篩檢站5日能正式運作。

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「竹科專案(移工)篩檢站」1日篩檢量可達1000名，第一天已預約近800人進行採檢，根據竹科管理局統計，竹科移工約有 1 萬餘人，初步調查有意願參與本次專案篩檢的移工約4千人，預估4天內可完成。

▲竹科移工篩檢站動員軍、民、醫，24小時內完工，5日正式啟用，預計4天內篩檢4千名移工。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



上午「竹科專案(移工)篩檢站」正式啟用後，蔡英文總統也來電關心運作情況，除了肯定「竹科專案(移工)篩檢站」的建置，也表達，希望林智堅市長在守住竹科後，也能以「區域聯防、醫療資源共享」原則協助新竹縣、苗栗縣，共同防疫，林智堅也當場允諾，將組「竹竹苗防疫作戰聯盟」，盡全力協助。

林智堅隨後也與新竹縣長楊文科聯繫，表達竹縣大型企業若也有相關移工篩檢需求，竹市將傾力協助，以及和苗栗縣長徐耀昌商討防疫合作，林智堅承諾，竹竹苗共同攜手區域聯防是下階段重點工作，「防疫工作不分你我他，新竹市不會置身事外。」

▲▼移工篩檢站5日上午正式啟用，林智堅到現場視察，一一向醫護人員表達感謝。

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