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京元電快篩高危險群「被排除」　社區篩檢線上預約今上線補破網

▲京元電子竹南廠。（圖／記者黃孟珍攝）
▲曾玟學曝光苗栗快篩線上預約系統的催生過程，同時呼籲曾與京元電接觸的高危險族群，可前往預約。（圖／記者黃孟珍攝）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣議員曾玟學5日於臉書宣布，「苗栗縣社區篩檢站線上預約系統」終於在4日上線，未來至社區快篩站不用排隊，可大量減少等待時間與群聚風險，此外，日前被京元電排除快篩的高危險群，如周邊商家、2周內離職員工、外包廠商等，都可以先利用此管道預約快篩。

曾玟學說，立法委員林昶佐 Freddy Lim與新創科技圈友人討論，並由inline團隊無償整建「快篩排隊系統」，讓苗栗鄉親可以減少群聚發生，更安全的前往快篩。很幸運的，致電苗栗縣衛生局和inline團隊負責人的過程都很順利，大家很快達成共識，於是inline團隊就開始著手協助建置苗栗的線上排隊系統。經過數天的討論、建置、設定與教學，終於在週末趕出來了，但因為京元電的快篩是企業主導，衛生局不適合直接介入，便選擇在苗栗縣衛生局主導的社區篩檢站使用，最近的一次，就是週日要進行的竹南園區社區公園快篩。

曾玟學也提到，此波京元電快篩，對於外包廠商、周邊店家、居民，甚至是近兩週才離職的員工，都有與確診者接觸或足跡重疊的狀況，但這些人都未被涵蓋在快篩名單內，各方不斷反應溝通後，縣府決定在這週日於竹南園區社區公園為這些高風險族群進行快篩。

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曾玟學也提醒，請上述這些類別，與京元案確診者有接觸且足跡重疊或自覺有新冠肺炎症狀的民眾，可報名本次社區快篩。但本次快篩數量有限，若沒排到的民眾請等待下次社區快篩。

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