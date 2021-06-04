苗栗第二家電子大廠傳確診！超豐電子未否認　明起4000員工快篩　

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗傳出第二家電子大廠有員工確診！繼京元電 （2449）爆發移工群聚感染後，同樣位於苗栗竹南的封測廠超豐電子 （2441）也傳出有確診案例，超豐也將於5日對4千名員工進行快篩。對此超豐電子僅表示「一切依疫情指揮中心說法為主」，並未對確診一事做出回應。

▲竹南園區超豐電子驚傳出有員工確診，超豐僅表示，一切一指揮中心說法為主。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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4日傍晚傳出苗栗竹南園區「超豐電子」有員工確診，超豐僅回應「一切以疫情指揮中心說法為主」，未否認也未承認員工確診一事，但坦承即將於明(5)日為廠區內4千多名員工進行快篩。

超豐表示，快篩決議是因為近日竹南京元電爆發群聚疫情，為避免外籍移工下班後交流，造成防疫破口，增加群聚感染風險，因此將於5日將對3個廠區內所有員工進行快篩作業。屆時，快篩站將設在竹南廠戶外，4千名員工中有1千名是外籍移工，另還有廠區週邊的店家、供應鏈廠商的司機等，預計將於4日內完成所有快篩作業。

超豐指出，目前廠區生產線作業正常運轉，因產能持續滿載，為了員工安全起見，確保後續生產，由公司出資為員工進行快篩是必要的成本投資。

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