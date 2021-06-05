桃園優先安排火化人員打疫苗　鄭文燦：高死亡率殯葬人員壓力大

▲針對新冠疫情死亡人數37人創新高，桃園市長鄭文燦表示，重症病患需要更多照顧，所以輕重症一定要分離，才能集中醫療人力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情中心公布5日死亡人數37人創下單日新高，桃園市長鄭文燦表示，目前新冠肺炎的疫情，重症與死亡個案確實是一個挑戰，各縣市收治重症醫療單位都是全力以赴，重症病患需要更多照顧，因此必須要重症的醫療能量做好準備，也因而需要耗費較多醫療人力，這也是為何輕重症要分離的原因。

鄭文燦指出，各縣市收治重症病患的醫療單位都是全力以赴，桃園的林口庚醫院、部立桃園醫院、敏盛醫院、聯新國際醫院、桃園榮總、國軍桃園總醫院等責任醫院都是很用心，重症病患需要更多照顧，不只要呼吸器，也需要特許的病毒治療藥物，這個病毒傳播快、重症多、死亡率也較以前提高，這是一個重大挑戰，我們必須要重症的醫療量能做好準備，尤其是重症的ICU，在開設重症ICU時，必須要耗費比較多的醫療人力，這也是輕重症要分離原因。

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鄭文燦說，截至目前止全國死亡案例中，按照確診致死率是1.76，目前就數字上來看已接近美國與日本，對國人來說，看到死亡率提升，大家心裡都會有壓力，我們希望給醫院更大支持，不管是ICU專責病房或者重症病房，第一線醫護人員都很辛苦，相關設施不管是血氧機、呼吸器，或是使用的特種藥物，像瑞德西韋的申請等，這是醫療的專業判斷，我們信賴醫護人員在第一線能夠把重症病人照顧好，事實上也很多重症病人被救回來，很多的重症病人康復了，在過去這一段時間不放棄每一個病人、不放棄每一個生命，把人救回來，是我們醫學的最高的目標，我們要給醫護人員更多的支持。

▲桃園市長鄭文燦5日主持防疫記者會，說明桃園市最新疫調報告分析。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，感謝桃市殯葬所同仁，這段期間他們心裡壓力也很大，目前桃殯與中殯已火化的確診病患大概有8位，所以會優先安排火化人員施打疫苗，因為火化全程都需穿戴個人防護裝備與隔離衣；此外，重症病患應該得到最好照顧，輕症可以分流到集中檢疫所，或是加強型的防疫旅館，輕重分流是確診醫療能量重要方式，這部分我們可以做得更好。我們希望這段時間台灣醫療能量能夠保持，先讓雙北疫情能夠得到控制，各縣市一樣要一起來，未來同島一命、同舟共濟，我們才有可能讓台灣度過這次防疫醫療的挑戰。

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