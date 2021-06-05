快訊／京元電炸出130確診擴及新竹市　女員工染疫通勤7處足跡曝



▲新竹市今日新增1例，為京元電竹南廠員工，在新竹市租屋，因發燒就醫確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增1名COVID-19確診個案，案10649，為京元電竹南廠群聚案例。新竹市長林智堅說明，案10649為50多歲本國籍女性，為京元電子竹南廠員工，租屋處於新竹市轄內，非本市市民，6月1日發燒就醫PCR採檢後確診，共匡列3名居家隔離，市府已安排相關足跡地點消毒。

林智堅市長指出，案10649在於京元電子竹南廠工作，租屋處在新竹市，已匡列案10649的2名室友與1名同事共3人，本市2位室友已完成採檢，PCR陰性，目前送防疫旅館居家隔離，1名同事居住苗栗，由苗栗縣安排採檢及居家隔離。

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▲▼新竹市府公布相關足跡。

市府公布案10649足跡，該案騎機車往返公司與宿舍，外出全程配戴口罩，並短暫停留外帶購買餐食，或返宿舍烹煮。



5月28日6時40分至6時50分 曾到過苗栗竹南中華路上美而美早餐店，19時20分至19時30分，曾到過竹南中華路來來健康素食店。

5月29日6時45分至6時55分 曾到過苗栗竹南中華路上全家超商。

5月30日11時45分至11時55分 曾到過苗栗頭份建國路上金色蓮花素食店。

5月31日6時40分至6時50分 曾到過苗栗竹南中華路上美而美早餐店、竹南中華路菿喫甘呷飲料店，19時20分至19時30分，曾到過竹南中華路來來健康素食店。

6月1日6時45分至6時55分 曾到過苗栗竹南中華路上美而美早餐店、竹南中華路菿喫甘呷飲料店。

除了新竹市1例與京元電竹南廠相關，新竹縣也傳出2例確診也同京元電竹南廠相關，但相關足跡，是員工還是外包廠商等身分，仍待縣府釐清及說明。

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