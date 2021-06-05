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疫情嚴峻！高雄嬤心繫醫院工作的姪子　徒步7公里探望警助她返家

▲▼疫情嚴峻心繫醫院工作姪子，高雄獨居阿嬤欲徒步7公里探望。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名年過7旬的阿嬤心繫在醫院工作的姪子，竟打算徒步走到車程半小時外的醫院探望，半途員警勸說並助她平安返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄一名獨居阿嬤心繫在醫院工作的姪子，竟然徒步走了7公里前往探望！這起事件發生在1日下午3點多，一名住在橋頭區仕隆國小旁的77歲陳姓阿嬤獨居，但身體硬朗的她平常行動力極強、身體很硬朗，附近居民在路上常常能看到她活動的身影，不過阿嬤看到疫情持續延燒，心裡擔心在醫院工作的孫子，竟然想徒步走到位在燕巢區的義大醫院，不過天氣實在太熱，阿嬤走到一半就坐下來休息，被路過的創世基金會志工認出，連忙通知警方前來協助。

警方指出，當天陳阿嬤在橋頭市場購物後，因為思念姪子，且實在很擔心孫子在醫院工作是否安全，因此決定要用步行的方式走到位在橋頭區的義大醫院，不過由於天氣實在很炎熱，加上阿嬤的體力已經不如以往，因此她走到一半先坐在十鼓橋糖文創園區橋燕路旁休息，由於陳阿嬤是創世基金會所協助生活的個案，恰巧一位志工經過看到阿嬤，連忙通知岡山分局轄下的橋頭分駐所前來協助。

▲▼疫情嚴峻心繫醫院工作姪子，高雄獨居阿嬤欲徒步7公里探望。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名年過7旬的阿嬤心繫在醫院工作的姪子，竟打算徒步走到車程半小時外的醫院探望，半途員警勸說並助她平安返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

2名巡邏員警趕到現場，一看便知道是轄區內曾被通報過的失智阿嬤，趕緊詢問阿嬤的身體情況，幸好阿嬤身體無恙，僅是因為徒步走了太久，雙腳出現無力的症狀。員警了解阿嬤徒步外出的原委後，便向阿嬤勸說：「現在新冠肺炎疫情嚴峻，這段期間要好好待在家休息，遵守防疫宣導措施，沒事不要出門，避免增加病毒傳染風險」阿嬤聽完員警的話後，心裡明白員警的苦心，坐上警車後，由警方平安載返家休息，也讓這起事件順利落幕。

▲▼疫情嚴峻心繫醫院工作姪子，高雄獨居阿嬤欲徒步7公里探望。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名年過7旬的阿嬤心繫在醫院工作的姪子，竟打算徒步走到車程半小時外的醫院探望，半途員警勸說並助她平安返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

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