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擋不住大雨襲擊！台28線樹倒阻通行　警急中生智「借電鋸」解危

▲▼高雄六龜警路樹倒塌緊急派員排除。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲抵擋不住山區大雨路樹倒塌阻斷台28線單向通行，員警見狀借來電鋸協助將路樹移到安全處。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

根據中央氣象局最新的路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕度颱風「彩雲」，即將進入巴士海峽、轉向東北，預計今（4日）晚間將切過恆春半島，屆時南投縣、雲林縣及嘉義縣山區會有局部大雨或豪雨發生的機率；山區都要慎防坍方、落石。而日前在高雄山區發生的大雨也導致台28線近新威大橋的路樹倒塌，所幸員警獲報後立刻前往排除，向居民借來電鋸，將傾倒的路樹搬到路旁安全處，才讓受阻的交通恢復通行。

警方指出，六龜分局轄區內的新威派出所1日下午約4點半，接獲通報在新寮三民路，也就是台28線近新威大橋的路段，有路樹倒塌形成交通障礙，隨即派遣警員前往事故地點，員警在現場發現路樹倒塌在路中央，導致雙向無法通車，已嚴重影響民眾用路及安全。

▲▼高雄六龜警路樹倒塌緊急派員排除。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲抵擋不住山區大雨路樹倒塌阻斷台28線單向通行，員警見狀借來電鋸協助將路樹移到安全處。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於路樹倒塌地點是地方上主要的交通要道，路樹倒塌已經影響該路段單向車道通行，行經車輛也因此驟然減速或變換車道、險象環生，加上當時偶有陣雨，更是影響用路人的行車視線，為了大家的安全，警員見狀當機立斷向附近居民借用電鋸，並協助將傾倒的路樹搬移到路旁安全處，以維護用路人行車安全。

六龜分局呼籲：「民眾進出入山區或行經路樹較多路段時應隨時注意天候、路況，尤其午後的山區多雨特別要注意小心慢行，避免發生危險。」

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