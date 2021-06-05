屏東女按摩師1傳3！哥和兒媳確診　足跡有正忠排骨飯＋阿明肉包

▲高雄市長陳其邁5日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

屏東縣政府在5月22日公布一名在高雄市三民區工地工作的62歲工人是全國案號為3458的確診男子，結果他又傳染給一名全國確診案號4226的屏東55歲女性按摩師，現在這名女性按摩師又造成了3名感染者，之前是自己的哥哥之外，還有自己的兒子、媳婦，他們在高雄從事餐飲業。

案號「4226」55歲婦人為按摩師，曾於5月16日接觸案號「3458」，5月21日接獲衛生所通知採檢及居家隔離，5月22日確診。隨後在5月25日他的哥哥57歲的潮州鎮男子也確診，因為平時起居飲食都是妹妹案4226照料，他的妹妹在5月21日確診後，就被通知居家隔離，5月23日搭防疫計程車至醫院採檢，24日確診。

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▲全國案號10670、10671感染源頭是4266，為自己的母親 。（圖／屏東縣政府提供）

55歲女按摩師的兒子和媳婦同時也在5月22日通知居家隔離，直到6月2日姐隔離，但是他們兩人在6月3日來到高雄市自家的餐飲店監督裝潢工作，可是就在工作到一半，出現不舒服的情況，又再回到屏東看診，這一次夫妻兩人都確診，全國案號為 10670以及10671。

現在屏東以及高雄兩邊都同步公佈他們的足跡，6月3日上午在高雄市的正忠排骨飯，下午四點又到屏東潮州鎮的阿明肉包、可不可熟成紅茶潮州新生店、晚上九點二採確診收治。

▲全國案號10670、10671高屏足跡史 。（圖／屏東縣政府提供）

▲全國案號10670、10671高屏足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

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