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無視防疫規定！高雄7男半夜睡不著「相聚尬聊」　警上門ＧＧ了

▲▼半夜睡不著，新興分局抓到男子揪友7人群聚聊天。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄7男無視防疫規定深夜聚在客廳聊天，遭到檢舉後全被警方依法蒐證舉發。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻！昨（4日)新增本土確診個案339例、校正回歸133例，加上2例境外移入，一共新增474例確診個案，中央流行疫情指揮官陳時中坦言：「雖然校正回歸比前兩天來得少，整體趨勢並未像昨天擔心會有新的高峰出現，可是研判從發病日趨勢來看，這幾天還是得維持高度警覺。」但在高雄新興區昨（4日）晚間11點多，警方仍獲報在前金區中山二路上一棟大樓有住戶群聚，員警到達後發現室內有7人聚再一起聊天，完全無視高雄市疫情指揮中心規定「非同住者」禁止非必要聚會的規定。

警方指出，轄區自強派出所巡邏員警接獲報案後，趕到現場查看發現7名男子群聚聊天，年紀介於28歲到54歲不等，隨然7人都有配戴口罩，但他們群聚聊天，依舊違反了高雄疫情指揮中心「非同住者」禁止非必要聚會的規定。

▲▼半夜睡不著，新興分局抓到男子揪友7人群聚聊天。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄7男無視防疫規定深夜聚在客廳聊天，遭到檢舉後全被警方依法蒐證舉發。（圖／記者黃子倩翻攝）

其中一名陳姓男子見警方上門，表示：「目前工作因為疫情關係暫停營業，才揪友人一同來租屋處這裡聊天消磨時間，不知這樣有違反防疫規定。」不過，儘管警方現場並未發現其他不法事證，在疫情期間無視規定，照常在室內5人以上群聚，經蒐證後，警方將室內群聚的7人依違反傳染病防治法第37條處函請衛生局裁處。

新興分局分局長戴台捷表示，目前為全國防疫警戒第三級期間，為防堵防疫破口，會針對室內群聚者，嚴格取締、嚴正執法，任何群聚都有可能造成染疫風險，另高雄市政府流行疫情指揮中心另規定為避免類似麻將間群聚感染事件再發生，對於非同住者的非必要社交活動，例如打麻將、桌遊、玩鋪克牌等行為亦嚴格禁止，若有接獲相關檢舉，警方會立即前往查處，防堵疫情破口產生。

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