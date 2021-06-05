南投＋3　草屯「福興洗車場」小開母也中...傳播鏈累計3確診

▲▼南投5日新增3例，草屯福興洗車場小開的母親也染疫。（圖／南投縣政府提供）



記者高堂堯、林冠吟／南投報導

台灣本土確診病例破萬，因新冠肺炎而死亡的人數更破200人！指揮中心5日宣布台灣本土病例新增476，校正回歸35，新增37死，其中南投新增3名確診。其中案10656為先前案3614草屯福興洗車場小開的母親，因兒子確診後上月21日至6月3日被匡列居家隔離，4日採檢呈陽性反應，而這起傳播鏈目前已有3人染疫。

南投縣政府表示，5日新增的3名確診者中，案10656為48歲女性，居住在草屯鎮，為先前案3614草屯福興洗車場小開的母親，因兒子確診後被匡列為居家隔離，於居家隔離期間確診，4日PCR採檢報告為陽性，5日確診，有發燒、頭痛、疲倦等症狀。而這條由洗車場小開所散開的傳播鏈，目前已有3人染疫，包含洗車場小開的父母與女性友人皆確診。

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案10667為16歲女性，居住在名間鄉，上月19日學校停課後，由家人接回嘉義縣居住地，因嘉義縣同住家人確診新冠肺炎，4日PCR採檢為陽性反應，5日確診，目前有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，另因該名個案自5月19日回嘉義縣，因此在南投縣未有公共場所足跡；案10655為67歲男性，居住在南投市，為衛生局4日下午公布陽性個案。