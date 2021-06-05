嘉義縣祖孫3代4人確診！1歲兒也染疫　父畫伏夜出隱足跡擬罰30萬

▲嘉義縣水上鄉下寮村爆確診案例，當地信仰中心正興寺前大清消。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央疫情指揮中心5日下午2點公佈嘉義縣新增3位確診案例，分別為69歲男子(案10664)、40歲男子(案10665)及1歲幼兒(案10666)，為昨日公布案10363家庭群聚案件，同住家人7人，有4人確診。

其中案10665疫調困難，疑有隱瞞活動史，影響疫情調查，如經查證屬實將予重罰最高30萬元，本家庭群聚案，匡列接觸者採檢35人，已完成22人採檢，結果均為陰性，衛生局下午於水上太陽館廣場設立擴大篩檢站，持續疫調監控中。

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▲嘉義縣縣長翁章梁說明家庭群聚再增確診。（圖／嘉義縣政府提供）

案10664與昨日公布案10363為夫妻關係，與家人同住，無明顯症狀，務農為生，平日經常於村內正興寺旁樹下涼亭活動，6月3日曾至村內活動中心巡迴醫療看診，其餘時間多停留於家中，因被匡列為接觸者，由衛生局通知採檢後確診，已住院治療。

案10665與1歲幼童案10666為父子關係，為昨日公布案10363同住家人於6月3日經衛生局通知採檢後確診，案10665自述自營修車廠，受疫情影響生意清淡，縣內活動除6月2日於郵局停留約30分鐘外，皆以外縣市為主。

▲嘉義縣衛生局長趙紋華說明。（圖／嘉義縣政府提供）

案10665疫調過程中對活動足跡多有隱瞞，已透過警察單位協助，活動史多於夜間離開嘉義縣，隔日清晨返家休息，衛生局持續了解中；另案10667孫女因住他縣市，學校停課返回嘉義家中，皆於家中線上學習，確診後住院治療，案係屬外縣市故轉出。

▲嘉義縣針對下寮個案附近鄰居進行普篩。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，今日3案確診與案10363為家庭群聚，在嘉義縣足跡相對單純，目前皆已住院，匡列接觸者35人已經採檢22人均為陰性，今日於水上太陽館進行擴大採檢，設置篩檢站進行PCR檢測，參加對象包括：1.周邊鄰居2可能接觸者3.有重覆足跡且有症狀4.社區群聚點5.訪查地方人士，經衛生所評估後採檢，希望不要有漏網之魚；另針對10665疫調困難，如有隱瞞活動史，影響疫情調查，將予重罰最高30萬元。