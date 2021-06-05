主動替波麗士「加層保護」！高雄生醫公司捐500件防護衣予派出所

▲生醫科技公司及慈濟、地方里長主動捐贈防疫物資給派出所同仁使用。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（4日）公布新增本土確診個案341例、校正回歸133例並新增21例死亡個案。疫情尚未趨緩，國內許多防疫管制措施，都由辛苦的警察在第一線衝鋒陷陣，導致波麗士工作量加重，危險性也增加！有鑒於警察制服不是隔離衣，無法阻擋病毒入侵，一家生醫科技有限公司3日捐贈防護衣500件、防護眼鏡500支、隨身瓶液菌500瓶、口罩5000片給予高雄楠梓分局，期盼藉此增加他們出勤時抵抗病毒入侵的裝備。

楠梓分局指出，不僅生醫科技公司伸出援手，佛教慈濟慈善事業基金會以及地方里長，在疫情期間同樣深刻感受到警察防疫辛苦及貢獻，由衷感佩警察人員的無私付出，在同一天也主動捐贈防護面罩30具、防護手套100雙、酒精8000毫升、消毒抗菌液20公升給楠梓警察分局右昌派出所，分別由分局長陳文耀及副分局長翁仲義代表受贈。

▲生醫科技公司及慈濟、地方里長主動捐贈防疫物資給派出所同仁使用。（圖／記者黃子倩翻攝）

楠梓分局長陳文耀親自受贈防疫物資後感動的表示：「全國防疫警戒升至三級以來，第一線員警工作量及工作壓力都明顯增加，尤其在炎炎夏日執行取締未帶戴口罩、禁止群聚、取締八大行業及休閒育樂場所違規營業和勸導市場分流管制等防疫規定，更是辛勞且不容輕忽，以免成為防疫破口。」

加入疫調的勤務，讓警察人員暴露在染疫的危險中，防疫期間，不論居家檢疫追蹤、護送及疫調足跡等，都需要警察人員執行任務。楠梓分局在此刻受到愛心企業的捐贈防疫物資，特別感謝他們的善行義舉提供防護衣、防護眼鏡、面罩、口罩等，讓警察執勤進行防疫工作時能多一層保護。

▲生醫科技公司及慈濟、地方里長主動捐贈防疫物資給派出所同仁使用。（圖／記者黃子倩翻攝）

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