台東防疫安心上工　縣府積極整合再爭取700職缺

▲ 台東縣長饒慶鈴積極整合向中央再爭取700職缺提供安心防疫上工。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

因應新冠肺炎疫情再度影響到勞工經濟收入及生活情形，台東縣政府今年度除了持續配合勞動部辦理「安心即時上工計畫」外，近日並積極整合及調查，將向中央爭取700個公部門就業職缺，希望協助縣內勞工朋友穩定經濟生活。

社會處表示，縣長饒慶鈴從去年疫情開始以來，持續關心在地所有勞工朋友們，擔心疫情對各地方產業的衝擊，因此台東縣政府配合勞動部在今年持續推動辦理「安心即時上工計畫」，自109年截至今1月止，共申請1,034個職缺、上工人數達941人，上工率達9成以上。另外，縣府目前已整合各部門及各鄉鎮職缺，積極向中央再爭取約700個公部門就業職缺，同時也向中央呼籲將資格條件放寬，因先前參予計畫的勞工朋友，有可能因疫情再次失業，希望已擔任過且契約期滿的人員能夠再次參加。

此次計畫補助每人每月最高工作80小時，時薪160元，每月最高核給12,800元，每人最長補助6個月，申請參加本計畫者，於向公立就業服務機構申請登記當日前一年內，應具有勞工保險或就業保險之投保紀錄。但申請推介派工至離島地區或原住民地區者，則不在此限。



饒慶鈴指出，針對失業勞工，因就業保險未滿一年而無法領取失業給付的勞工，縣府也推出限定台東鄉親「失業暨生活困難補助計畫」，每月補助14,400元，最高補助2個月，來協助這些勞工朋友，未來也會持續關注疫情對在地勞工朋友的影響，推動各類型計畫協助各階層勞工朋友。



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