快訊／三級警戒憋不住　柯文哲預告：6月14日要解封不容易

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市4日再新增152例。全台進入三級管制後，疫情似乎仍未見趨緩，但已經管不住國人的心，可以發現路上的人、車有增加的趨勢；但面對疫情，台北市長柯文哲說，「6月14日要解除三級，我想這不太容易」。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）



中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增341例新冠肺炎確診個案，分別有339例本土、2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。其中，以新北市227例最多，其次為台北市152例。

面對嚴峻的疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，自5月19日起到5月28日，全國實施三級警戒；但疫情遲遲未獲控制，指揮中心接著又在25日宣布，警戒一口氣延長捯6月14日，盼能透過嚴格的移動管制，嚴守社區防線。

如今時序進入6月，距離三級警戒結束剩下約10天，但柯文哲4日表示，「6月14日要解除三級，我想這不太容易」；柯說，這波打下來，從日本東京的經驗，三次緊急事態宣言，其中三次還有兩次是延長，「我的答案應該是，如何用最低成本達到三級管制效果，撐到疫苗全面施打」。

柯文哲說，指揮中心如果有不同的看法，這大家可以討論，重點是疫苗可以多快來，我當時就說，只要國際認證、價錢不是太離譜的，可以收購多少就收購多少，先打再講。至於國產疫苗，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲表示，這是他的想法，「很多不是純粹只有科學上的考慮，還有政治上的考量」，但是6月14日要解封不容易。

▼台北市宣布4日各行政區疫情分布。（圖／台北市政府提供）

▼台北市6/4累計病例總數地圖。（圖／ETtoday，點圖可放大）