3歲萌娃餓死屍腐案一審出爐！「胞姊」重判20年　曝去年8月就棄屍

▲女童從去年8月就慘遭金女活活餓死，屍體今年2月才發現。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童慘遭22歲的「母親」（實為胞姊）金姓女子遺棄公寓餓死、屍體腐爛，今（4）日大邱地方法院金泉支院針對此案召開一審，認定金女有罪，判處其有期徒刑20年。

根據《韓聯社》報導，大邱地方法院金泉支院刑事合意部部長法官李潤鎬（이윤호）判處金女20年徒刑、修習虐待兒童心理治療課程160個小時，同時禁止其在兒童相關機構就職，效期可達10年。

報導指出，金姓女子從去年8月上旬搬家後，便將年僅3歲的女童獨自棄置公寓，導致女童於同月中旬慘遭活活餓死，直到今年2月金女的母親、女童的實際生母石姓女子今年2月前往其住處，才發現女童的屍體。金女2月被逮後，在法庭上承認大部份的罪嫌。

法官李潤鎬表示，「被告遺棄其所保護的被害者，疏忽在包括食衣住行上的養育責任，導致（女童）死亡。無法想像獨處的被害者，在生前所感受的飢餓感與恐懼。」

不過法官李潤鎬駁回檢方關於配戴電子腳鐐的請求。他表示，被告金姓女子並沒有殺人前科，且從犯行上來看，並未積極意識到會造成被害者死亡。

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