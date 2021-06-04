金正恩又鬧失蹤！「神隱28天」行蹤成謎　南韓統一部高度關注

▲金正恩5月6日出席觀賞表演後，便又開始神隱，至今已28天。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、勞動黨總書記金正恩的舉動、甚至是一顰一笑，經常獲得國際的矚目！不過從去年起，金正恩的行蹤經常成謎，甚至還因此被質疑是否接受心臟手術、甚至謠傳病死。最近，金正恩已連續從官媒消失多達28天，創下今年以來的紀錄，恐令國際局勢又掀漣漪。

根據韓媒《News1》報導，朝鮮勞動黨總書記金正恩從今年5月6日前往觀賞軍眷藝術小組表演，與參加者進行進行紀念合照後，直到今（4）日為止，已有28天未進行任何公開活動，官媒朝中社等也罕見未再報導金正恩的行蹤，金正恩從官媒神隱足足28天，令隔著軍事分界線對望的南韓看得膽戰心驚。

南韓統一部副發言人車德澈（차덕철，音譯）於4日的例行記者會上接受提問，表示針對金正恩連續28天行蹤成謎，統一部將會持續密切關注動向，「光是去年，金正恩連續15天未出現在北韓官媒報導，就多達7次。而今年也有類似案例，從1月18日以後，金正恩就有多達20天沒有出現在公開活動報導上。」

車德澈解釋南韓對此事的官方立場，「不過針對最近金正恩總書記長時間未出現在北韓公開活動報導上，（我們）沒有特定、需提及的評價或官方立場。對此，我們沒有特別要解釋的內容。」

報導指出，金正恩近來雖鮮少出席公開活動，但卻透過書信等非面對面接觸的方式，持續進展外交活動。根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，金正恩於昨（3）日向古巴前第一書記卡斯楚致贈生日賀電與花籃，5月28日向敘利亞總統阿塞德傳送賀電，恭祝其4度當選連任。

據悉，金正恩去年4月下旬曾一度在官媒報導上消失，甚至美媒《CNN》還誤報其身亡消息，最後北韓官媒才於5月2日公開金正恩出席肥料廠剪綵活動的消息，還釋出相關相片。專家透過衛星相片分析，金正恩可能搭乘鐵路專車前往東岸城市元山的私人別墅躲避新冠疫情。

►一言不合就開炸！金正恩「崩逝」真假難辨...破天荒道歉

►金正恩悶成宅男！去年出席「公開活動」僅53次...創上任以來新低

►北韓首批200萬劑疫苗又遲到！與COVAX協商未果「還是拿不到」

★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast