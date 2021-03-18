3歲萌娃「餓死」最新真相曝！生母協助裝箱棄屍...承諾：會收乾淨

▲節目公開女童相片，女童餓死後屍體呈半腐爛狀態。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市年僅3歲的女童，今年2月慘遭「母親」（實際為胞姊）金姓女子遺棄家中餓死多日，等到屍體被「外婆」（實際為生母）石姓女子發現時，已呈現半腐爛狀態，警方今（18）日公佈調查結果證實，石女一度有將女童遺體裝箱棄屍的念頭，且還曾致電告知金女，承諾「會收拾乾淨」。

根據《紐西斯通訊社》報導，金女將女童棄置於公寓後逃之夭夭，並且斷絕與房東的聯繫，最後房東要求石女，協助清空金女位於公寓3樓的住處，然而石女2月9日進入金女住處後，無意間發現呈半腐屍狀態的女童遺體，於是嚇得致電給大女兒金女，除了向對方告知事實外，還親口承諾「會收拾得乾乾淨淨」。

根據慶北龜尾警察署調查，石女曾一度想將女童屍體裝進紙箱後遺棄，無奈過程中疑似聽到詭異的風聲，慘遭驚嚇的石女才拋棄該念頭，將女童屍體移回公寓內，而金女也透過母親石女得知，女童死亡與石女欲棄屍的消息。

▲韓媒公開女童「親生母親」石女的照片。（圖／翻攝自該節目臉書粉專）

最後，石女才向丈夫金姓男子一五一十坦承，在大女兒住處發現「外孫女」死亡的消息，於是金姓男子向警方報案，整起案件才曝了光，震驚南韓社會。

報導指出，警方於昨（17）日將石女以涉及掠奪未成年者與棄屍未遂等罪嫌，移送大邱地方檢察廳金泉支廳；而石女在移送的過程中，還是不斷否認死亡女童為自己親生女兒的事實，「我真的從來沒有生過小孩啊，我沒有犯下任何錯！」

據悉，南韓國立科學搜查研究院在篩檢女童DNA時才赫然發現，石女為女童的親生母親，而先前為外界所知的「女童母親」金女，實際上僅是女童的胞姊，而金女真正的女兒疑似被石女掉包，目前依舊下落不明。

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