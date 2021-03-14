3歲女童餓死半年屍體早腐爛！「外婆才是親媽」...他不知妻懷孕

▲南韓慶北龜尾市3歲女嬰遭棄置空屋餓死，案情撲朔迷離。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生一起詭異的女童棄屍命案！慶尚北道龜尾市年僅3歲的女童，慘遭22歲的「母親」金姓女子棄養在某公寓內長達半年，等到今年2月10日被發現時已活活餓死、屍體呈腐爛狀態，然而經過DNA檢驗後，警方發現女童親生母親其實是「外婆」48歲的石姓女子，金女僅是女童的胞姊，而金女真正的女兒則慘被石女調包、下落不明，警方投入犯罪心理分析師協助調查，卻未有所獲。

韓媒《MBC》時事節目「實話探查隊」（실화탐사대）於昨（13）日在Youtube頻道上傳一支影像，希望認識龜尾女童家屬的收視觀眾，或釐清案情者，能向節目組主動提供所知訊息，而影片同時公開出此次受害女童的生前照片，照片中的女童有著一雙迷濛的水汪汪大眼睛，其五官立體、皮膚白皙，網友們看到後紛紛留言表示惋惜。

▲節目公開女嬰生前相片，網友留言感到惋惜。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，慶北龜尾警察署8日起投入犯罪心理分析師，試圖誘導石女坦承犯案、釐清金女女兒的下落，並於14日以證人身分傳喚石女的丈夫接受調查，石女的丈夫表示，對於妻子懷孕、生產的事情全然不知情。警方分析，石女夫婦雖住同戶公寓，然而夫妻關係早已名存實亡，才會導致案情發生。

而石女在調查中，則不斷向警方否認自己曾懷孕、生產，且否認自己曾將自己的女兒與大女兒所生女兒進行調包。警方研判，金女於2018年3月8日誕下女嬰，而石女則在此數日前生下女嬰（即事件中的死亡女童），之後進行調包，將自己生下的女嬰給大女兒金女照顧，金女所生的女嬰則遭遺棄。

▼節目呼籲對案情知悉者能主動補充案發經過或任何相關細節。



根據《朝鮮日報》，石女住在大女兒金女的樓下，由於房東無法與金女取得聯繫，才會要求石女至金女的家中協助整理、空出房屋，石女於2月10日下午3時前往金女住處，赫然發現「外孫女」（親生女兒）已經死亡多時，且屍體呈腐爛狀態，警方於2月12日依殺人罪嫌緊急逮捕金女。

另外，警方在調閱生產記錄時發現，金女確實在龜尾市仁義洞某間婦產科醫院有生產紀錄，然而石女於該段時期在龜尾地區的婦產科醫院卻毫無生產紀錄。

警方在DNA調查中發現，死亡女童親生母親為石女，然而其親生父親既非石女的丈夫、也非石女所外遇的2名交往對象，在找出金女親生女兒的過程面臨史無前例的困難。

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