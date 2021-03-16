3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

▲韓媒公開女童「親生母親」石女的照片。（圖／翻攝自該節目臉書粉專）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童慘遭棄置公寓餓死，韓媒《SBS》時事節目「我想知道真相」（그것이 알고싶다）於今（16）日在臉書粉絲專頁上公開「生母」石姓女子的相片，呼籲知道真相的觀眾能向節目組提供線索。然而警方也表示，如今要打探石女22歲的大女兒，金女所誕下的女嬰下落，恐怕相當困難。

據悉，先前被外界誤認是女童「母親」金女將被害女童棄置於某公寓後逃之夭夭、另尋住處，事後女童被石女發現時早已身亡、屍體腐爛，警方驗DNA後才發現女童的生母為石女，而金女僅算是女童的胞姊，而金女於同時期誕下的女嬰早已被石女偷偷調包、下落不明。

根據《韓聯社》報導，負責調查該案的慶北龜尾警察署16日表示，預計於明（17）日將案件移交給檢方，而涉及將女童棄於空屋，導致其餓死的金女、以及涉嫌調包女嬰的石女，皆已被羈押。

▲節目公開女嬰生前相片，網友留言感到惋惜。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

目前全案的偵查方向與重點，主要聚焦於找出目前下落不明的金女女兒，以及石女是否確實涉嫌調包，另外在調包過程中有無共犯介入。

由於石女一再矢口否認調包女嬰，在無法調閱出石女出生紀錄的情況下，警方在搜索上陷入了羅生門。

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