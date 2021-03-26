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3歲萌娃餓死案重大進展！父母「血型」曝端倪...疑醫院驗血前調包

▲▼南韓慶北龜尾市3歲女嬰遭棄置空屋餓死，案情撲朔迷離。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

▲南韓慶北龜尾市3歲女童遭棄置空屋餓死，案情撲朔迷離。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市一名3歲女童被22歲的「母親」（實為胞姊）金姓女子棄置公寓餓死，屍體被發現時已呈腐爛狀態，警方在經過DNA篩檢後才發現女童的生母為48歲「外婆」石姓女子，研判金女的親生女兒早已遭石女調包、下落不明，即便DNA篩檢進行至第5次，石女仍矢口否認生下女嬰、調包胎兒的事實。

而如今，案情又有重大發現！根據《韓聯社》報導，警方調閱金女在龜尾市某婦產科醫院的生產記錄後發現，當時女嬰的血型為A型，而金女血型為B型、金女的前夫洪某則為O型，以生物學來討論，雙方根本不可能誕下A型的胎兒。

警方研判，是石女2018年3月在大女兒金女誕下女嬰後，趁醫院進行驗血前，先行將自己生下的女嬰與金女所生的女嬰進行調包。

而南韓國立科學搜查研究院在化驗女童屍體後向警方表示，女童不管是在血型、亦或是遺傳因子分析上，皆與金女、金女的前夫洪某在結果上呈現「不一致」，在結論分析上，死亡的女童不可能是金女、洪男之間所生。另外，至今仍無法釐清死亡女童的生父為何人。

據悉，石女在被警方逮捕後，不斷否認曾將自己所生的女兒與大女兒金女所生的女兒調包，更表示自己「不可能」懷孕；而石女的丈夫在接受電視台MBC時事節目《實話探查隊》採訪時表示，家族之間相處融洽，幾乎每天都能見面，且都會在通訊軟體群組對話互相分享日常生活，3年多以前根本沒看過妻子腹部隆起、或是有坐月子的紀錄。

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