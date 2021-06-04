大邱自購3千萬劑疫苗遭駁回！「韓國輝瑞」聲明澄清：市長被騙了

▲針對大邱市府自購輝瑞疫苗，輝瑞韓國分公司發表正式聲明。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

近來地方政府或民間企業究竟是否能直接和國際藥廠接洽自購新冠疫苗，在台灣與南韓引發熱烈討論。日前，南韓大邱市長權泳臻（권영진，屬在野黨國民力量）透露，已透過德國一間貿易公司，向德國BioNTech購買3千萬劑輝瑞疫苗，不過消息一出旋即遭中央政府駁回，表示疫苗洽購未經合法途徑，質疑疫苗的真偽。對此，韓國輝瑞發表聲明。

根據韓媒《News1》報導，輝瑞為了能在南韓出產疫苗原液，在南韓當地設立分公司「韓國輝瑞製藥」（한국화이자제약），與輝瑞本公司共同負責新冠疫苗在南韓的販售與供給，該公司在接獲南韓中央政府提問後，於昨（3）日晚間發表聲明，質疑大邱市府自購疫苗的非法性，指出大邱市恐怕遭到詐騙。

韓國輝瑞製藥在聲明中表示，「透過其他途徑，而非經過韓國輝瑞所取得的輝瑞新冠疫苗，為未經確認的產品。包含BioNTech在內的其他第三方機構與途徑，皆並未取得在南韓國內的販售權。根據瞭解，該貿易公司（向大邱市府）的提案，為未經合法承認的提案。目前正針對該提案進行真位調查，未來不排除視調查結果尋求法律途徑。」

據悉，南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）於3日上午接受電台TBS時事廣播節目「金於俊的新聞工廠」訪問時也認為，不排除大邱市府在自購輝瑞疫苗案中陷入騙局的可能。

►大邱自購疫苗內幕曝！網友直呼離譜「蠢蛋」 韓中央：市長恐遭詐欺

►大邱市自購3300萬劑疫苗 南韓政府「下令禁用」！輝瑞要查了

防疫居假辦公必備3C用品！羅技系列產品超低價優惠



★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast