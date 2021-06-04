南韓首獲美國捐贈疫苗！嬌生101萬劑明晨抵韓　白宮：南韓情況特殊

▲美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，南韓的情況相當特殊。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府宣布6月份將分配8000萬劑新冠疫苗給全球，而在首批釋出的2500萬劑疫苗，約有75%（約1900萬劑）透過COVAX平台轉送，其中總統拜登承諾南韓的101萬劑嬌生疫苗，將於當地時間3日晚間出發，預計南韓時間明（5）日凌晨運抵京畿道城南市首爾機場，供30歲以上軍眷施打。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，南韓的情況「相當特殊」，因為當地有美國駐軍，贈送疫苗給南韓軍隊施打，可以同時保護駐韓美軍健康安全。

根據《韓聯社》報導，美國白宮新冠疫情協調官齊恩特（Jeff Zients）於3日召開簡報會議時，宣布上述消息，其中承諾給南韓的嬌生疫苗為101萬2800劑，為此南韓特別派出空中加油機KC-330於2日從金海空軍基地飛往美國，將疫苗載回南韓。

▲101萬劑嬌生疫苗預計5日凌晨抵達南韓。（圖／達志影像／美聯社）

現場有記者提問，為何不將全數的疫苗透過COVAX捐出？一同參與簡報會議的蘇利文回道，「南韓的情況比較特殊！該國總統文在寅訪美時，就像拜登總統所說，我們提供南韓疫苗的目的在於，保護美軍、以及保護和美軍一同作戰的盟國兵力（指南韓軍隊）。」

拜登政府強調，南韓躋身已開發國家，卻仍獲美國分配並提供疫苗，此舉的最主要目的在於保護駐韓美軍。

報導指出，一旦嬌生疫苗運抵南韓後，將會通過批准其緊急使用，預計本月10至20日投入接種工作，供30至60歲之間的民防隊員、國防、外交相關人士與家眷共370萬人中，進行事前預約成功的89萬2407人施打。

據悉，嬌生為繼AZ、輝瑞、莫德納之後，第4款運抵南韓的新冠疫苗，每人只需接種1劑，即可形成防護效力。

►台灣也有份！美捐亞洲疫苗今出貨 輝瑞、莫德納、嬌生共700萬劑

►日本外相正式宣布！ 將運送「124萬劑AZ疫苗」給台灣

►日贈台AZ疫苗挨批「清垃圾」做人情！南韓搶打 9人接種輝瑞後確診

★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast