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幕後／蔡英文熱線日本高層對話曝光　「目前只能給124萬劑感到抱歉」

▲總統蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

在國內本土疫情嚴峻之際，日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗。國安高層透露，促成的關鍵起點，正是駐日代表謝長廷在5月24日邀請美駐日大使楊舟（Joseph Young）與前安倍首相輔佐官薗浦健太郎的官邸餐敘。在交涉過程中，總統蔡英文更親自透過國際電話與日方高層熱線；而日方友人還私下表示，「日本是真心想要回報朋友，要相信真朋友」，說現階段只能提供這些真是不好意思。

ETtoday新聞雲一則題為《幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　蔡英文委請這2人背後助拳》的報導，揭露本次促成日本提供疫苗幫助台灣的關鍵起點，正是謝長廷在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young），以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，席間討論到疫情的議題。

當時，薗浦健太郎提議，可以將日本的AZ疫苗提供給疫情正在升溫的台灣，而美國大使楊舟也認同這是不錯的方法，雖然「台日美」三方有初步共識，但也都認知到後續待處理的，是複雜繁瑣的法律與政治問題。

▼駐日代表謝長廷邀請美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）到官邸餐敘，成為這次日本送疫苗給台灣的關鍵「美日台」三方會議。（資料照／謝長廷臉書）

▲▼駐日代表謝長廷邀請美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）到官邸餐敘。（圖／謝長廷臉書）

對此，國安高層進一步揭露，謝長廷當時在取得消息後，他第一時間向蔡英文回報後，蔡英文隨即指示國安與外交系統總動員，「低調保密、全力達陣」是最高指導原則。

國安高層說，蔡英文請副總統賴清德，也指示外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷、台日關係協會會長邱義仁，積極透過各種管道，與日方聯繫爭取洽談。在賴清德方面，他在第一時間便透過長年經營對日關係的管道，向日本重量級人士表達期待日方能夠協助台灣，也獲得初步的正面回應。

在各種管道一起啟動之際，國安單位也著手規劃蔡英文親自出馬，向日本進行爭取的動作。其實，在民進黨執政前，她就已有穩定經營美日關係，熟知包括日本的各種人脈，過去在需要時，也曾親自出馬致電對方高層。

對於這次爭取疫苗，蔡英文透過國際電話跟老朋友們熱線交換意見。國安高層表示，蔡英文得到的回應非常一致，日本一直感念311震災時台灣的援助，以及去年口罩物資的支援，日本當然會記得這份恩情，一定會盡力而且儘快促成疫苗跨海到台灣。

在談論的過程中，蔡英文以其國際談判的專業，提到疫苗會觸及的法律問題，因此期盼雙方的幕僚單位，本於專業就此進一步磋商處理。

國安高層說，這項計畫從頭到尾都是蔡政府的最高機密，可以說是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。在短短不到十天的時間內，台日美三方達成初步共識，台日雙方政府密切聯繫，台日雙方也反覆與AZ協商相關契約修改事宜，在這過程中，蔡英文密集與謝長廷通電聯繫，掌握第一線最新的狀況與進度。

國安高層表示，這次不只是透過老朋友，對菅義偉政府重要成員的看法及扮演的角色，蔡英文也透過駐日代表處第一時間掌握；她也充分了解到從日方首相官邸到各省廳文官都本於人道支援，回報311的心境，甚至透夜加班，希望能在最短的時間內完成這個艱困的任務，讓台灣備感溫暖。

對於近日蔡政府深陷「疫苗之亂」中，不過蔡英文要求團隊，必須以低調保密為最高原則，一直到昨晚NHK報導這項訊息，從總統府到指揮中心都不願意鬆口，堅持「不上飛機、不願證實」的立場，擔心產生任何變數，執政團隊都認為，只有守護這批疫苗安全抵達台灣，才是最重要的事。

▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼謝長廷感謝日本送疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

另外，有關最近在野黨跟許多人士不斷批評總統神隱，該名國安高層說，執政團隊深知這些批評，但防疫工作就是「低頭犁田、埋頭苦幹」。

國安高層說，圍堵疫情、爭取疫苗是最重要的工作，蔡英文這兩週雖然鮮少公開發表談話，但成天都忙於私下四處打電話，催促這些外購疫苗到貨進度，或者召開各項會議，緊盯跟盤整各項防疫工作。幾乎是沒日沒夜、每分每秒在跟疫情拼搏。

對於國際疫苗的狀況，國安高層表示，國際的疫情仍然非常嚴峻，疫苗供應短缺是普遍的現象，各國政府都在搶疫苗，像是歐盟狀告AZ延遲供貨，BNT的生產國德國也面臨BNT疫苗短缺，AZ泰國廠首批疫苗也預計優先投入泰國施打，以緩解泰國疫情等，許多國際媒體對此也多所報導。

該人士說，日本雖然取得AZ代工製造，但從近期才開始生產，因此日本手中的AZ現貨就是124萬劑，所以這次等於是「有多少給台灣多少」。而日本行政改革大臣河野太郎也曾公開表示，AZ 疫苗相較輝瑞或莫德納疫苗，更容易保存及運送，以防有人認為AZ疫苗是「日本不要的疫苗」，從論述到行動面面俱到，充分展現日本政府的細膩與台灣的全力相挺。

國安高層說，有日方人士對我方私下表示，「日本是真心想要回報朋友，要相信真朋友」，還說現階段只能提供這些真是不好意思。在這交涉過程中，日方的溫暖也讓台灣深受感動，也深深感謝，非常感心。

這名人士也感嘆地說，希望這一次日本對於台灣的疫苗協助，對於被刻意政治操作，而嚴重分裂的台灣社會，有緩和沉澱的效果。他希望民主國家對於台灣的支持，能夠強化台灣人民對日本和其他民主國家的信心。

 

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