　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6張圖一次看懂紓困金怎麼領　蔡英文：發現金規模擴大至700萬人

記者陶本和／台北報導

行政院3日公布「紓困4.0」措施，總統蔡英文下午也在臉書分享6張圖的「懶人包」，並表示這次紓困規模更大、項目更多，直接發現金的個人紓困規模，從去年400萬人次擴大到超過700萬人次。

蔡英文表示，針對250萬名國小以下學童，將發放每人1萬元的孩童家庭防疫補貼，幫忙減輕家長的經濟負擔。

▲▼蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文感謝行政院與立法院的努力，在短短一個月之內，完成紓困的規劃和修法工作。她說，這次紓困的原則很清楚，就是「速度要快、強度要夠」，因此明天就會開始提供補助。

在規劃上，蔡英文表示，6月4日起，發放個人紓困現金。去年有申請過、有留下存摺資料也合乎資格的人，會直接匯入戶頭；另外，6月7日起，紓困入口網站上線，受理新增個人紓困、事業紓困、事業紓困貸款等三類申請，將會啟動「線上申請」和「郵寄申請」流程。

至於「個人紓困」部分，蔡英文表示，有國小以下孩童，或國高中及五專前三年身心障礙學生的家庭、中低收入戶及弱勢、農民、漁民、自營業者、無一定雇主勞工、臨時工、小攤販、藝文工作者、計程車司機、遊覽車與租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師等，都能夠申請現金補貼。

而「事業紓困」方面，蔡英文指出，商業服務業、觀光業、交通業、客運業、教育（運動）事業、藝文業、長照托幼、製造業及技術服務業、會展業、貿易服務業、社福團體等等，都會依僱用員工數給予補貼，確保上班族有薪水可領。

蔡英文表示，這波疫情來得又快又急，對經濟的影響比去年更大，所以準備了2600億元特別預算，補助上也從寬認定，希望跟大家一起努力度過難關。

▲▼蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）

▲▼蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）

▲▼蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）

▲▼蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）

▲▼蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）

其他人也看了這些新聞...

► 8400億預算全通過　首波「紓困4.0補助」本週入帳
紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示「新增這2類」60萬人最高領3萬
新北市攤商補助方案出爐　攤位租金減半、3個月期限延繳

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
救命金要來了！　紓困「10機關+20縣市」懶人包一次看
快訊／五堅情有團員「接觸陳零九」　經紀人證實：是黃偉晉
快訊／捷運警察爆確診　緊急匡列50人
快訊／陳零九確診新冠肺炎　女友首發聲
颱風暴風圈蓋南台灣　氣象局曝發「陸上警報」最快時間點
柯文哲曝控制台灣疫情「只剩2方法」！
LIVE／彩雲颱風恐發陸警！　氣象局最新說明
快訊／停課是否再延長？　教育部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳釗燮：真實商業環境不是「晶片換疫苗」這麼容易

蘇貞昌拍板紓困4.0　柯文哲籲「實事求是」：別想著人情做在自己身上

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

美日聲援提供台灣新冠疫苗　民進黨團：任何國家協助都歡迎

懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

快訊／幻象2000左主輪爆胎、右主輪癟氣　緊急放棄起飛

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

清泉崗幻象2000起飛前警告燈亮起　左輪爆胎右輪憋氣

日本外相證實捐贈台灣疫苗　林俊憲：台日關係友好「意料中的事」

陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

吳釗燮：真實商業環境不是「晶片換疫苗」這麼容易

蘇貞昌拍板紓困4.0　柯文哲籲「實事求是」：別想著人情做在自己身上

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

美日聲援提供台灣新冠疫苗　民進黨團：任何國家協助都歡迎

懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

快訊／幻象2000左主輪爆胎、右主輪癟氣　緊急放棄起飛

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

清泉崗幻象2000起飛前警告燈亮起　左輪爆胎右輪憋氣

日本外相證實捐贈台灣疫苗　林俊憲：台日關係友好「意料中的事」

陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

前線護士懷孕7月值勤染疫亡　「被確診病人傳染」寶寶也喪命

石虎寶寶宜蘭現蹤？他驚見「超派幼獸」　原來是二級保育動物！

快訊／渣打銀1內勤員工染疫　金融業逾60人染疫

全台首座科學園區篩檢站今啟用　每日篩檢量能80至100件

救命金4日發！紓困4.0「10機關+20縣市」懶人包　所有補助一次看

竹南京元電移工宿舍爆45確診　竹科啟動「擴大篩檢移工」

HomePod停產傳將「走入歷史」　美國多數實體店已全數售罄

李光洙告別11年《RM》　劉在錫表情不對勁⋯網淚：他看起來快哭了

基隆洗腎、養護中心出現確診　市府：2日內完成感染風險管控

快訊／高雄旗津1人確診　外籍船員隔離9天染疫！造船廠公告揭足跡

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

「我家在疫情熱區嗎？」　這網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

新北恐區域封鎖？　侯友宜回應了

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

郭台銘缺BNT原廠授權書？　她轟陳時中刁難：買方只需保證書

曾預測6月確診下降　他改口：進入第四波疫情

快訊／新北確診4217人「板橋紫爆947」　各行政區染疫數曝光

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍

更多熱門

相關新聞

大媽酒後騎車肇事　亂簽「蔡英文」下場曝

大媽酒後騎車肇事　亂簽「蔡英文」下場曝

阿姐！妳醉了嗎？新北市1名林姓女子酒駕騎機車外出買東西，不慎撞上路邊1輛汽車，警方獲報後立刻趕往現場對她進行酒測，一吹酒測值達0.56。但沒想到林女不知道是醉了還是異想天開，竟在酒精測試紀錄表上偽簽「蔡英文」，士林地檢署日前偵結，依偽造署押、公共危險罪嫌將她提起公訴。

陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

金門菜市場避群聚！採身分證單雙號分流

金門菜市場避群聚！採身分證單雙號分流

現在買不到疫苗啦！陳時中下秒突然改口了

現在買不到疫苗啦！陳時中下秒突然改口了

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

關鍵字：

蔡英文影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面