6張圖一次看懂紓困金怎麼領　蔡英文：發現金規模擴大至700萬人

記者陶本和／台北報導

行政院3日公布「紓困4.0」措施，總統蔡英文下午也在臉書分享6張圖的「懶人包」，並表示這次紓困規模更大、項目更多，直接發現金的個人紓困規模，從去年400萬人次擴大到超過700萬人次。

蔡英文表示，針對250萬名國小以下學童，將發放每人1萬元的孩童家庭防疫補貼，幫忙減輕家長的經濟負擔。

▲蔡英文分享紓困懶人包，6張圖一次看懂。（圖／蔡英文臉書）



蔡英文感謝行政院與立法院的努力，在短短一個月之內，完成紓困的規劃和修法工作。她說，這次紓困的原則很清楚，就是「速度要快、強度要夠」，因此明天就會開始提供補助。

在規劃上，蔡英文表示，6月4日起，發放個人紓困現金。去年有申請過、有留下存摺資料也合乎資格的人，會直接匯入戶頭；另外，6月7日起，紓困入口網站上線，受理新增個人紓困、事業紓困、事業紓困貸款等三類申請，將會啟動「線上申請」和「郵寄申請」流程。

至於「個人紓困」部分，蔡英文表示，有國小以下孩童，或國高中及五專前三年身心障礙學生的家庭、中低收入戶及弱勢、農民、漁民、自營業者、無一定雇主勞工、臨時工、小攤販、藝文工作者、計程車司機、遊覽車與租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師等，都能夠申請現金補貼。

而「事業紓困」方面，蔡英文指出，商業服務業、觀光業、交通業、客運業、教育（運動）事業、藝文業、長照托幼、製造業及技術服務業、會展業、貿易服務業、社福團體等等，都會依僱用員工數給予補貼，確保上班族有薪水可領。

蔡英文表示，這波疫情來得又快又急，對經濟的影響比去年更大，所以準備了2600億元特別預算，補助上也從寬認定，希望跟大家一起努力度過難關。

其他人也看了這些新聞...

► 8400億預算全通過 首波「紓困4.0補助」本週入帳

►紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示「新增這2類」60萬人最高領3萬

►新北市攤商補助方案出爐 攤位租金減半、3個月期限延繳



► 更多關於新冠疫情