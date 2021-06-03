幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　蔡英文委請這2人背後助拳

▲駐日代表謝長廷邀請美國駐日代理大使楊舟等人餐敘，是日本提供AZ疫苗助台的關鍵。（圖／翻攝謝長廷臉書）



記者陶本和／台北報導

在國內本土疫情嚴峻之際，日本政府拍板4日提供台灣120萬劑AZ疫苗。據悉，「關鍵會議」就在一場由駐日代表謝長廷邀請美國駐日大使與前安倍首相輔佐到官邸餐敘。在這場意義重大的「美日台」三方餐敘會議後，總統蔡英文也立即下令啟動交涉，各系統包括副總統賴清德、台日關係協會會長邱義仁透過各自人脈跨海疏通，日本AZ疫苗助台任務在10天內達陣。

據透露，這場促成日本提供AZ疫苗助台的「關鍵會議」，起因是謝長廷在5月24日邀請了美國駐日大使楊舟（Joseph Young）與前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，眾人在這個場合上討論疫情，最後卻成為了疫情之下別具意義的「美日台」三方會議。

在這場「美日台」三方會議上，薗浦健太郎提議可以將日本的AZ疫苗先提供給當時爆發本土疫情的台灣，而美國大使楊恩也表示，這是不錯的方法，三方很快就達成初步共識，但也體認到接下來還有非常複雜的細節、政治環節必須處理。

隨後，謝長廷在第一時間向蔡英文報告此事，蔡英文則立即下達了明確指示，台日關係協會會長邱義仁、副總統賴清德在此之後也加入這一次交涉的任務行列，透過各自在日方的系統與人脈進行協調與疏通。

▲副總統賴清德、台日關係協會會長邱義仁。（資料照／ETtoday新聞雲）

至於日本方面，天薗浦健太郎回報給安倍之後，他也著手進行各種細節的處理。據悉，本來有意透過COVAX把疫苗轉讓給台灣，但評估可能花費太多時間，因此最後決定乾脆直接把疫苗載運給台灣。

因此，當15萬劑莫德納疫苗在5月28日抵台時，民進黨立委郭國文曾爆出日本有意送AZ疫苗給台灣的訊息，某種程度其實也暗示了台日雙方各個系統早都已經動了起來，且有相當程度的進度與眉目。

涉外知情人士說，這次與日本洽談AZ疫苗的過程，猶如「10日達陣」，蔡政府在10天內完成決策以及對日溝通，除了適時補上台灣疫苗的需求，也精確掌握全球疫苗現貨的狀況，才能搶下這一批，目前算是全世界唯一能緊急出貨的100萬劑AZ疫苗。