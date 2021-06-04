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台灣將獲美國疫苗奧援　蔡英文：感謝即時伸出援手

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲美國將釋出疫苗。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

白宮3日宣布，將分送2500萬劑新冠疫苗至其他國家，最快4日出貨，亞洲分配到700萬劑，台灣也在名單之內。對此，總統蔡英文感謝美國政府即時伸出援手，期盼台美雙方在既有的良好基礎上持續深化合作，共同為全球防疫與世界健康福祉貢獻良善力量。

白宮表示，美國捐贈的2500萬劑新冠疫苗，75%將透過COVAX機制，也就是約1900萬劑疫苗會透過此機制，贈予需要的國家，其餘25%則分送給有立即需求者，以助全球控制疫情。

透過COVAX分送1900萬劑疫苗，除了釋出給亞洲約700多萬劑，另有近600萬劑將分送到中南美洲，非洲則可分得約500萬劑，美國將與非洲聯盟決定分送對象。台灣則是透過COVAX機制，與包含菲律賓、越南等15個亞洲國家共同分配。

關於美國白宮宣布，第一階段將透過COVAX平台，提供700萬劑疫苗予包含台灣在內的亞太地區國家，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文感謝美國政府即時伸出援手，對於正在對抗新一波疫情挑戰的台灣而言，確實感到溫暖。

張惇涵表示，蔡總統感謝過程中所有努力奔走的外交同仁及各界人士，也感謝近期多位跨黨派美國友人的支持協助，並感謝美國總統拜登與美國政府對於台灣的支持。同時，期盼台美雙方在既有的良好基礎上持續深化合作，共同為全球防疫與世界健康福祉貢獻良善力量。

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