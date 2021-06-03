蔡英文親錄影片感謝全國醫護　「一起努力打贏這一戰」

▲蔡英文親錄影片感謝醫護人員。（圖／翻攝蔡英文推特）

政治中心／台北報導

國內本土疫情驟升，第一線醫護、警消守護家園奔波勞碌，新北雙和醫院去發生一名洪姓確診男持刀砍傷3名醫護，讓總統蔡英文感到心疼不捨，昨日還致電受傷醫護，表達歉意。為了表達對全國醫護人員的感謝，蔡英文特別錄製影片，在3日晚間也透過推特發文，以中英文雙語再次說明她的關切與承諾。

蔡英文表示，台灣醫護每天冒著生命危險，確保全體國人能撐過這場大流行病，我們應遵守防疫指引，並盡自己本分遏止新冠肺炎持續擴散，這就是給醫護最好的回報。

透過錄製影片，蔡英文表示，「各位醫護人員，謝謝你們，謝謝你們在第一線全力投入防疫，我知道在你們當中，許多人已經好幾天沒有回家，也不敢回家，深怕把風險帶給家人，我也知道，有許多診所的醫護人員，以及退休的醫護人員，也自願來到第一線，協助防疫的工作。謝謝你們為了守住防疫最前線的付出，中央和地方都一定會努力，全力協助解決問題，打贏這一戰。」

對於近幾日醫療暴力事件，蔡英文昨天傍晚在臉書下重話，強調任何的暴力攻擊和言語羞辱，都無助於克服疫情，政府絕不允許醫療暴力，該依法究辦的，絕不寬貸。對於因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，我們也一定會提供最妥善的照顧。

她也呼籲，拜託大家一起支持第一線防疫人員，醫護、警消、防疫人員等，都在疫情的最前線奮戰，都為我們承受著許多的風險，請大家一起給他們支持和鼓勵。「疫情之下，人與人之間不該彼此對立，病毒才是我們的敵人，只有團結一致，才能更快控制住疫情，早一天讓生活恢復正常」。