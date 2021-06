蔡英文親錄影片感謝全國醫護　「一起努力打贏這一戰」

▲蔡英文親錄影片感謝醫護人員。(圖/翻攝蔡英文推特)

政治中心/台北報導

國內本土疫情驟升,第一線醫護、警消守護家園奔波勞碌,新北雙和醫院去發生一名洪姓確診男持刀砍傷3名醫護,讓總統蔡英文感到心疼不捨,昨日還致電受傷醫護,表達歉意。為了表達對全國醫護人員的感謝,蔡英文特別錄製影片,在3日晚間也透過推特發文,以中英文雙語再次說明她的關切與承諾。

蔡英文表示,台灣醫護每天冒著生命危險,確保全體國人能撐過這場大流行病,我們應遵守防疫指引,並盡自己本分遏止新冠肺炎持續擴散,這就是給醫護最好的回報。

透過錄製影片,蔡英文表示,「各位醫護人員,謝謝你們,謝謝你們在第一線全力投入防疫,我知道在你們當中,許多人已經好幾天沒有回家,也不敢回家,深怕把風險帶給家人,我也知道,有許多診所的醫護人員,以及退休的醫護人員,也自願來到第一線,協助防疫的工作。謝謝你們為了守住防疫最前線的付出,中央和地方都一定會努力,全力協助解決問題,打贏這一戰。」

對於近幾日醫療暴力事件,蔡英文昨天傍晚在臉書下重話,強調任何的暴力攻擊和言語羞辱,都無助於克服疫情,政府絕不允許醫療暴力,該依法究辦的,絕不寬貸。對於因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員,我們也一定會提供最妥善的照顧。

她也呼籲,拜託大家一起支持第一線防疫人員,醫護、警消、防疫人員等,都在疫情的最前線奮戰,都為我們承受著許多的風險,請大家一起給他們支持和鼓勵。「疫情之下,人與人之間不該彼此對立,病毒才是我們的敵人,只有團結一致,才能更快控制住疫情,早一天讓生活恢復正常」。

#Taiwan's medical workers are putting themselves at risk every day to ensure that we all get through this pandemic. We owe it to them to repay their sacrifice by following disease prevention guidelines & doing our part to stop the spread of COVID-19. pic.twitter.com/m6qE7KHWkZ