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高雄醋男約談判！失控劃傷他手臂濺血　女友報警竟扯「跌倒受傷」

記者黃子倩／高雄報導

高雄楠梓區今（4日）清晨約3點半驚傳一起利器傷人案！轄區派出所接獲報案，立刻組成快打部隊前往現場處理，到場後，報案的26歲的陸姓女子急忙向警方表示：「我剛交往不久的男友跌倒受傷！」，不過警方上樓後，看到吳男雙手都是血、明顯受了刀傷，趕緊先將人送醫治療，事後眼看紙包不住火，陸女才吐實，承認這起糾紛的起因疑似是感情糾紛，她的前男友與現任男友吳男清晨相約談判，未料一言不合竟遭對方持利器劃傷，所幸送醫後傷勢並無大礙。

▲▼高雄傳感情糾紛斷理智，醋男持械傷人遭警鎖定。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄楠梓區清晨傳出持刀傷人案，被害者吳男雙手遭利器劃傷送醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在4日清晨3點26分，警方接獲報案，指出在通昌街發生傷人事件，警方立刻組成快打部隊趕往現場，起初報案的26歲的陸姓女子看到警方上門神色慌張，脫口而出：「我男友跌倒受傷」，未料警方上樓看到28歲的吳男手臂明顯遭利刃劃傷且渾身是血，連忙將人送醫治療。

▲▼高雄傳感情糾紛斷理智，醋男持械傷人遭警鎖定。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲陸女見警方上門第一時間慌張過度，脫口而出說：「我男友是跌倒受傷」。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步指出，陸女事後因過度慌張，報案後根本無法清楚表達現況，對於男友受傷的狀況，一下子說他是跌倒。事後又改口說：「我只知道我男友要下樓找一下朋友，沒想到上樓後渾身鮮血，而且打算自行包紮傷口」，但陸女見他傷勢嚴重，立即打電話報案，隨即救護車到達現場將吳男帶往醫院救護，經院方初步檢視被害人雙手傷勢，受有多處刀傷，立即包紮治療。

事後陸女見男友送醫，這才緩了過來，跟員警吐實表示，將男友劃傷的人應該是「前男友」，但她事先完全沒有料到，男友說要下樓找一下朋友，竟會被對方持利器劃傷手臂，目前警方初判嫌犯傷人動機是出於「感情糾紛」，現在已掌握嫌疑人身分，積極查緝當中。

▲▼高雄傳感情糾紛斷理智，醋男持械傷人遭警鎖定。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄楠梓區清晨傳出持刀傷人案，被害者吳男雙手遭利器劃傷送醫，警方快打部隊前往處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

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