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獨／憂疫後爆離婚潮！「人與人連結」不能少　泌尿女醫曝性愛指南

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內疫情嚴峻，就連剪髮也列入高風險場域，高雄市長陳其邁還提供了「理髮健康指引」，這讓國內知名泌尿科女醫師張美玉想到，國內疫情爆發是跟「人與人連結」有關，但是就怕疫情過後會爆發離婚潮，所以她也在自己臉書公布「疫情性愛指南」給大家參考。

張美玉醫師表示，其實疫情讓人跟人之間的關係變得非常緊張，就連夫妻間也是！她觀察到近期患者的情況，似乎夫妻在「人與人連結」方面變少了，因為大家都在外頭工作，所以回來之後，無法確保「另一半」是否在潛伏期、或是其他狀況，所以為了彼此健康以及不必要的憂慮，乾脆連床上的事就省了。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉提出9項防疫性愛指南 。（圖／翻攝臉書）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉提出9項防疫性愛指南 。（圖／翻攝臉書）

張美玉指出現在同住家人吃飯都要適當保持距離了，更別提「性愛」這件事，但是張美玉醫師強調「夫妻之間」應該還是要有「性愛滋潤」，否則雙方宅在家，不排除會互看不順眼，越看越討厭，然後疫情過後就有可能離婚。

「疫情嚴重誰還敢做愛」，張美玉醫師話說得坦白，很多人會以為疫情宅在家，會有一波嬰兒潮，但是就她的觀察應該是相反的，因為透過犀利士以及威而鋼的需求量來看，她覺得「很多時候就不做了」，因為這半個月藥量來比平常掉了一半，張美玉笑著說：「不排除是阿公店染疫，還有八大行業暫時停業」，造成需求量大降。

張美玉呼籲在疫情期間還是可以跟另外一半進行「人與人連結」，但要怎麼做才能兼顧防疫呢？她提供國外醫學研究者在疫請期間的「健康性愛指南」給大家，總共有9項，像是性愛時還是記得戴口罩、保險套，性愛前務必洗手，不要接觸精液、糞便以及唾液，因為這些東西都有可能會造成新冠肺炎的傳染，還有降低性伴侶的量，才能在防疫與連結之間都能兼顧。


▲國內知名泌尿科女醫師張美玉提出9項防疫性愛指南 。（圖／翻攝臉書）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉提出9項防疫性愛指南 。（圖／翻攝臉書）

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