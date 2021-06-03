獨／超噁「傑利鼠」趴走高雄婚紗街　居民怒轟她：不戴罩天天丟

▲高雄市一名婦人被指防疫期間沒戴口罩還亂丟廚餘，造成高雄婚紗街老鼠亂竄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區的婚紗街成了廚餘丟棄地！一名不戴口罩婦人被當地民眾指控，經常騎機車前往中正三路的一處空地丟棄廚餘，結果造成這塊空地成了老鼠橫行的樂園，民眾多次向環保局以及1999來反應，但是都沒獲得妥善處理，這名婦人依然照丟，氣得民眾拿著監視影片向《ETtoday新聞雲》投訴，這名婦人不僅是防疫破口，更是環境髒亂的破口。

民眾投訴的影片當中，可以清楚看見一名婦人騎機車，不但違規騎在人行道，而且還是逆向，然後來到中正三路的一處空地，然後就下車丟了不知名的東西，民眾也提供了現場空地的情況，空地明顯髒亂之外，還有老鼠跑來跑去，看起來非常的令人不舒服，更誇張的的事，投訴民眾還說在1日當天，還把垃圾直接丟在民眾住家門口。

▲高雄市一名婦人被指防疫期間沒有戴口罩還亂丟廚餘，造成高雄婚紗街老鼠亂竄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲當地居民還在里群組反應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

投訴民眾指控這名婦人是經常性來這裡丟棄廚餘，而且防疫期間還把口罩拉到下巴跟人聊天，這個部分也被投訴民眾給拍了下來，質疑根本就是「防疫破口」，投訴民眾也強調自己已經多次向里長、衛生所以及通報1999，經過一個多月的時間，但是卻沒有看改善，讓當地居民真的很困擾。

投訴民眾表示這名婦人以在「餵養」流浪動物的名義，所以在這塊空地不僅是丟廚餘之外，還有撒米、撒麵包屑，根本就是把這塊空地當成了自己的「開心農場」，只是養的是老鼠，現在真的忍無可忍，所以才向《ETtoday新聞雲》投訴，希望高雄市政府能看到，快點發揮「緊緊緊」的態度，將這個污染環境的問題解決。

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