圖／小英給我疫苗！近百輛汽車繞總統府　抗議民眾：我要BNT

▲《小英，給我疫苗SOS》活動，號召民眾開車上凱道討疫苗。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

由「公民監督平台」鍾琴與國民黨鄭正鈐發起的「小英，給我疫苗」快閃活動，今（3）日12時近百輛汽車，從各地前來「路過總統府」，一起按喇叭，大聲表達憤怒，要求蔡政府拿出足夠的國際認證疫苗，讓全民盡速普遍施打，更有民眾直接拿著「給我BNT疫苗其餘免談」的抗議布條。

由於全台三級警戒不能群聚，鄭正鈐與鍾琴在網路發起快閃活動，同時呼籲參與民眾符合三級警戒的規定，車內若是兩人或以上，必須戴好口罩。

鄭正鈐指出，今天只是活動的開始，之後每天14時，都希望國人在經過總統府與衛服部時，能按喇叭，讓蔡政府聽到人民的憤怒與吶喊，也讓蔡政府日後聽到喇叭聲，都會想到民眾希望盡速接種疫苗的訴求。

鄭正鈐指出，蔡政府的疫苗政策不但決策錯誤且失能，立法院去年即編列115億元購買疫苗，此次新增預算也有224.5億元用於添購疫苗。蔡政府不斷畫大餅說已有3千萬劑，但從3月至今僅到貨87萬劑，而且號稱的3千萬劑疫苗，其中有1千萬劑是未做三期臨床實驗的國產疫苗。

鄭正鈐強調，我們都支持國產疫苗，但國產疫苗二期臨床實驗尚未解盲，蔡英文便已掛保證會在7月上市，甚至迫不急待與高端、聯亞二家國產疫苗簽約亞簽訂了預採購合約，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

他並表示，國產疫苗只做到二期臨床實驗，在疫苗的安全性與有效性仍有待驗證之時，國產疫苗不做三期實驗就要緊急授權給國人施打，根本就是把國人當成白老鼠。

鄭正鈐說，疫苗是控制疫情最重要的解方，民間企業與宗教團體有心協助，蔡政府就應拿出對待國產疫苗的竭盡心力，與民間合力共同防疫，而非以技術性卡關不斷刁難。