感謝39化兵群協助清消　黃偉哲：特別撥出疫苗保障國軍弟兄健康

▲台南市長黃偉哲率衛生局長許以霖向39化兵群弟兄感謝致意，並關心疫苗施打狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對國內COVID-19疫情持續嚴峻，陸軍八軍團也派遣39化學兵群針對台南市重點地區進行消毒，實施高規格防疫，讓民眾更安心，市長黃偉哲特地於3日上午率衛生局長許以霖向39化兵群弟兄感謝致意，並關心疫苗施打狀況，黃偉哲強調疫苗一到位就盡快安排清消化學兵施打，以保障國軍弟兄的健康安全。





台南市長黃偉哲表示，國軍化學兵部隊在這次的防疫戰爭中站在第一線，常常要到確診的地方，或是防疫旅館，或是感染風險高的地方來做清消的工作，他代表台南市民對國軍化學兵部隊的辛苦及在防疫中的重要性表示敬意跟謝意，也特別撥出部分的量能來讓化學兵弟兄能夠優先施打疫苗，謝謝八軍團及化學兵弟兄不僅平常保家衛國，而且在這個防疫戰爭中扮演最重要的角色之一，非常謝謝他們。





國內COVID-19疫情持緊張，黃偉哲表示為了好好守住台南淨土，除了市府團隊全部動員，國軍更是連日派遣陸軍化學兵在高溫下身著密不透氣的防護裝備，針對確診足跡等疫情高風險的地區一一消毒，儘管因高溫全身濕透，還是兢兢業業完成任務，對於國軍弟兄的熱血奉獻令人動容。





黃偉哲強調，目前國內COVID-19疫苗仍僧多粥少，但只要疫苗一到位就會以最快速度幫所有的清消化學兵完成接種，以保障國軍弟兄的身體健康，今日39化學兵群弟兄經過量體溫、血壓、填寫同意書及醫生評估後進行接種，施打人數約100人。

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