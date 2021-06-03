停止到校上課是否延長？教育部預計下週宣布

記者蔡玟君／台北報導

全台維持三級疫情警戒，各級院校預計停課至6月14日為止，是否延長備受關注。教育部今（3日）召開紓困方案記者會，有媒體問及停止到校上課時間是否延長，教育部長潘文忠表示，會與指揮中心密切討論，預計最快下周就會公布。

▲目前各級學校採停課不停學，均為線上教學。（圖／記者湯興漢攝）

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潘文忠表示，確實因為疫情持續處於險峻狀況，目前中央流行疫情指揮中心仍持續觀測疫情與分析，涉及到三級警戒是否能有機會解除或是進一步處理，這部分也和指揮官保持聯繫。因為這次停課到6/14，教育部會持續觀測指揮中心三級警戒和疫情發展情況，經評估後會盡快做決定。

▲目前因三級警戒，全台各級學校均採停課不停學方式，讓學生線上進行課程。（圖／記者李毓康攝）

由於恢復到校上課也涉及團膳業者要準備食材，潘文忠也再次承諾會盡快決定，讓團膳業者能有更多準備時間，是否需要進一步停課或其他狀態，教育部會盡早說明讓大眾了解。



指揮中心於5/19宣布全國提升為三級警戒至5/28，全國各級學校及公私立幼兒園也停止到校上課，但因為本土案例持續爆發，疫情不見好轉，各縣市呼籲將警戒延長，行政院長蘇貞昌也在疫情會議中要求指揮中心評估。

為了避免端午節群聚，指揮中心、教育部5/25同步宣布三級警戒及停課延長至6/14。另外，教育部也發函請各個高級中等以下學校、幼兒園畢業典禮配合停辦，若需辦理則學生以線上方式參與，避免不必要的移動、活動或集會。