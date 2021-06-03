　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

記者徐政璿／台北報導

指揮中心指揮官陳時中今（3日）在記者會上表示，20歲至39歲年輕人的染疫比例曾降到19.9%，現在卻升到25.2%，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈」。對此，國民黨青年部主任陳冠安反擊，鬆懈的是陳時中不是年輕人，是當初放寬機師檢疫為「3+11」，造成防疫破口的政策，就是陳時中拍板定案的。

▲▼0603指揮中心記者會。（圖／ETtoday）

▲指揮中心指揮官。（圖／ETtoday）

陳冠安表示，20至39歲的年輕人，佔20歲以上人口的1/3，從染疫比例來看，即使是陳時中口中所謂的「鬆懈」期間，也佔染疫數的1/4，從人口比重來看染疫比重，年輕人的表現應該都堪稱不錯，不應成為指揮中心撻伐的對象。

陳冠安指出，6/2至6/3號的確診，跟這2天「疫情平穩」有什麼關係？是指這兩天確診的年輕人，都是在這兩天感染跟發病的嗎？按照世界衛生組織公告，新冠肺炎潛伏期平均為5至6天，更可長達14天。從這個時間線來推斷，這2天確診的年輕人，多數應該是在5、6天前感染病毒。

陳冠安抨擊，請陳時中不要用帶動世代對立的貼標籤方式，來把政府防疫失敗的責任推給年輕人，鬆懈的並不是年輕人，而是在沒有公開透明公眾討論之下，就貿然開放「3+11」，造成邊境破口的陳時中。

陳冠安更炮轟，陳時中至今仍沒有為讓數千人染疫、百餘人往生的「3+11」政策，完整慎重的向全國人民道歉並負上應有的政治責任，反而在全民找「3+11」的決策者時，默不吭聲，甚至還想把責任推給副指揮官，最終才在在野黨追查之下，被迫承認，這種態度，不只是鬆懈，更是不負責任。

最後，他呼籲，陳時中要當一位稱職的疫情指揮官，就別把疫情危機歸責為某一世代、族群鬆懈，請做好該做的事情，把疫調做好、提供地方政府協助、為人民爭取更多疫苗，而不是迄今為止都還在「校正回歸」、跟地方政府玩政治攻防，出爾反爾、台灣人需要的5000萬劑疫苗如今只來了不到百萬。

面對外界質疑「3+11」的聲浪，陳時中日前表示，相關決策會議是由副指揮官陳宗彥主持，豈料被踢爆陳宗彥沒有出席會議，陳時中才改口澄清，經查證陳宗彥未參與機組員檢疫調整會議，並承認是誤會一場，指揮中心的政策都是由他負責。

監察院昨（2日）指出，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？將展開深入調查。

▼大票網友對於陳時中的言論氣炸。（圖／PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

ET快訊
救命金要來了！　紓困「10機關+20縣市」懶人包一次看
快訊／五堅情有團員「接觸陳零九」　經紀人證實：是黃偉晉
快訊／捷運警察爆確診　緊急匡列50人
快訊／陳零九確診新冠肺炎　女友首發聲
颱風暴風圈蓋南台灣　氣象局曝發「陸上警報」最快時間點
柯文哲曝控制台灣疫情「只剩2方法」！
LIVE／彩雲颱風恐發陸警！　氣象局最新說明
快訊／停課是否再延長？　教育部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳釗燮：真實商業環境不是「晶片換疫苗」這麼容易

蘇貞昌拍板紓困4.0　柯文哲籲「實事求是」：別想著人情做在自己身上

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

美日聲援提供台灣新冠疫苗　民進黨團：任何國家協助都歡迎

懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

快訊／幻象2000左主輪爆胎、右主輪癟氣　緊急放棄起飛

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

清泉崗幻象2000起飛前警告燈亮起　左輪爆胎右輪憋氣

日本外相證實捐贈台灣疫苗　林俊憲：台日關係友好「意料中的事」

陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

吳釗燮：真實商業環境不是「晶片換疫苗」這麼容易

蘇貞昌拍板紓困4.0　柯文哲籲「實事求是」：別想著人情做在自己身上

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

美日聲援提供台灣新冠疫苗　民進黨團：任何國家協助都歡迎

懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

快訊／幻象2000左主輪爆胎、右主輪癟氣　緊急放棄起飛

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

清泉崗幻象2000起飛前警告燈亮起　左輪爆胎右輪憋氣

日本外相證實捐贈台灣疫苗　林俊憲：台日關係友好「意料中的事」

陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

前線護士懷孕7月值勤染疫亡　「被確診病人傳染」寶寶也喪命

石虎寶寶宜蘭現蹤？他驚見「超派幼獸」　原來是二級保育動物！

快訊／渣打銀1內勤員工染疫　金融業逾60人染疫

全台首座科學園區篩檢站今啟用　每日篩檢量能80至100件

救命金4日發！紓困4.0「10機關+20縣市」懶人包　所有補助一次看

竹南京元電移工宿舍爆45確診　竹科啟動「擴大篩檢移工」

HomePod停產傳將「走入歷史」　美國多數實體店已全數售罄

李光洙告別11年《RM》　劉在錫表情不對勁⋯網淚：他看起來快哭了

基隆洗腎、養護中心出現確診　市府：2日內完成感染風險管控

快訊／高雄旗津1人確診　外籍船員隔離9天染疫！造船廠公告揭足跡

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

「我家在疫情熱區嗎？」　這網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

新北恐區域封鎖？　侯友宜回應了

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

郭台銘缺BNT原廠授權書？　她轟陳時中刁難：買方只需保證書

曾預測6月確診下降　他改口：進入第四波疫情

快訊／新北確診4217人「板橋紫爆947」　各行政區染疫數曝光

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍

更多熱門

相關新聞

金門菜市場避群聚！採身分證單雙號分流

金門菜市場避群聚！採身分證單雙號分流

新冠肺炎疫情嚴峻，為有效減少傳統市場群聚買菜人潮，金門縣政府建議民眾自主按身分證號碼單雙號分流採買，身分證字號末碼單號於每週一、三、五、日採買，雙號於每周一、二、四、六採買，並一次買足。

現在買不到疫苗啦！陳時中下秒突然改口了

現在買不到疫苗啦！陳時中下秒突然改口了

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

「年輕人鬆懈了！」　鄉民氣炸刷一排道歉

「年輕人鬆懈了！」　鄉民氣炸刷一排道歉

瑞德西韋還「可供1500人」使用！

瑞德西韋還「可供1500人」使用！

關鍵字：

陳時中年輕人3+11影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面