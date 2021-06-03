陳時中指「年輕人鬆懈了」　他反擊：放寬3+11是你拍板的

記者徐政璿／台北報導

指揮中心指揮官陳時中今（3日）在記者會上表示，20歲至39歲年輕人的染疫比例曾降到19.9%，現在卻升到25.2%，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈」。對此，國民黨青年部主任陳冠安反擊，鬆懈的是陳時中不是年輕人，是當初放寬機師檢疫為「3+11」，造成防疫破口的政策，就是陳時中拍板定案的。

▲指揮中心指揮官。（圖／ETtoday）

陳冠安表示，20至39歲的年輕人，佔20歲以上人口的1/3，從染疫比例來看，即使是陳時中口中所謂的「鬆懈」期間，也佔染疫數的1/4，從人口比重來看染疫比重，年輕人的表現應該都堪稱不錯，不應成為指揮中心撻伐的對象。

陳冠安指出，6/2至6/3號的確診，跟這2天「疫情平穩」有什麼關係？是指這兩天確診的年輕人，都是在這兩天感染跟發病的嗎？按照世界衛生組織公告，新冠肺炎潛伏期平均為5至6天，更可長達14天。從這個時間線來推斷，這2天確診的年輕人，多數應該是在5、6天前感染病毒。

陳冠安抨擊，請陳時中不要用帶動世代對立的貼標籤方式，來把政府防疫失敗的責任推給年輕人，鬆懈的並不是年輕人，而是在沒有公開透明公眾討論之下，就貿然開放「3+11」，造成邊境破口的陳時中。

陳冠安更炮轟，陳時中至今仍沒有為讓數千人染疫、百餘人往生的「3+11」政策，完整慎重的向全國人民道歉並負上應有的政治責任，反而在全民找「3+11」的決策者時，默不吭聲，甚至還想把責任推給副指揮官，最終才在在野黨追查之下，被迫承認，這種態度，不只是鬆懈，更是不負責任。

最後，他呼籲，陳時中要當一位稱職的疫情指揮官，就別把疫情危機歸責為某一世代、族群鬆懈，請做好該做的事情，把疫調做好、提供地方政府協助、為人民爭取更多疫苗，而不是迄今為止都還在「校正回歸」、跟地方政府玩政治攻防，出爾反爾、台灣人需要的5000萬劑疫苗如今只來了不到百萬。

面對外界質疑「3+11」的聲浪，陳時中日前表示，相關決策會議是由副指揮官陳宗彥主持，豈料被踢爆陳宗彥沒有出席會議，陳時中才改口澄清，經查證陳宗彥未參與機組員檢疫調整會議，並承認是誤會一場，指揮中心的政策都是由他負責。

監察院昨（2日）指出，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？將展開深入調查。

▼大票網友對於陳時中的言論氣炸。（圖／PTT）