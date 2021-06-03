桃機2日出境2586人創今年新高　她拎著行李坦言：就是去打疫苗

▲桃園國際機場2日下午開始出湧現出境人潮，其中多數前往美國。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內疫情持續嚴峻，桃園國際機場2日出境大廳湧現久違的出境人潮，名嘴黃光芹臉書貼出出境櫃台擠得滿滿畫面，甚至有網友評論是「逃難潮」？但據指出，2日出境人數為2650，最今年新高，但比起往年仍不算多。但據出境旅客透露，出境除了打疫苗也順便探親；還有旅客透露對國產疫苗仍沒有信心，到美國可以施打自己想要的疫苗。

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▲桃園國際機場2日晚間湧現出境人潮，報到櫃台前擠滿準備出境國人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據中央疫情指揮中心公布，確診人數9974人已逼近1萬大關，因確診死亡人數為166人，全台各縣市幾乎都有確診個案，因國內急需疫苗施打，鑒於國內疫苗數量不足，不少國人選擇出國打疫苗。據航管人員透露，2日桃園國際機場出境人數2650人，為今年出境新高，３日也有1524人。

▲桃園國際機場2日下午開始出湧現出境人潮，旅客坦言去美國主要目的就是打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，長榮航空2日晚間出境報到櫃台前湧進一波波出境國人，一名在美國念書的年輕女子說，目前台灣疫情蠻嚴重的，因美國可以打疫苗，所以想回到美國施打疫苗；另一對年約七十歲夫妻說，因為孫女在美國大學畢業，所以想回去看看孫女順便打疫苗，因為對台灣國產疫苗沒有信心，沒經過第三期試驗，這趟回美國順便打疫苗，美國有嬌生、莫得納與輝瑞等疫苗都可以選擇，會打完後約3至6個月後再返台。

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