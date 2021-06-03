防疫也要顧食安！　豬牛原料原產地查核標示3578件都合格

▲台南市衛生局動員稽查人員，持續查核台南市肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業等業者豬、牛原料標示及來源文件之正確性，結果符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午佳節即將到來，除了立蛋和掛香包之外，不可或缺的就是吃粽子了！為了讓鄉親吃的安心，台南市衛生局持續查核台南市肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業等業者豬、牛原料標示及來源文件之正確性，5月份共查核1411家次，標示查核共3578件，結果皆符合規定。

另抽驗業者販售或使用之豬、牛肉及其可食部位原料檢驗乙型受體素，2021年截至5月底共抽驗588件（豬403件，牛185件)，其中484件檢驗結果與規定相符，其餘104件檢驗中。

因應全國防疫提升至第3級警戒，台南市自5月24日起餐飲業禁止提供內用飲食、實聯制及外出全程配戴口罩等，衛生局針對此防疫規定加強店家稽查，截至5月底查核餐飲業者共451家，結果皆符合規定。

衛生局提醒食品業者務必依規定於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示豬、牛原料原產地。2021年新規定已正式施行，並納入衛生局稽查重點。若未依規定標示，依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實，依食安法處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，若檢驗動物用藥含量超過安全容許量，依食安法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並公布業者名稱。

市長黃偉哲呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，採購產品應注意其標示是否符合規定，並保留交易憑證及其來源文件資料(如進口報單、屠宰證明等)，也呼籲民眾選購端午節應景食品時，應留意店家環境衛生，購買後盡快食用，避免置於室溫過久而變質。民眾應持續落實個人防護措施，外出全程配戴口罩，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所；居家則避免同桌共食、2人以上佩戴口罩、取餐使用公筷母匙及屋內勤消毒等。民眾主動積極配合各項防疫措施，共同齊心防疫。消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。

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