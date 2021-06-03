防疫重要不擔心副作用！花蓮300消防救護員　分批接種AZ疫苗

▲花蓮縣消防局長林文瑞率先接受疫苗接種。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀病毒肺炎疫情升温不退，消防局救護人員在防疫第一線，與醫療團隊同樣屬於感染高風險族群。在花蓮縣衛生局的協調下，花蓮慈濟醫院接受花蓮縣消防局的請託，分批為三百多位協助防疫的消防救護人員接種疫苗，2日上午八點，開始第一梯次的施打。

花蓮慈院副院長王志鴻表示，醫療人員跟消防救護人員是串聯起來，共同站在防疫前線的家人，從第一線開始落實防疫，是防疫工作很重要的一環，而這次為消防救護人員施打的，是AZ疫苗。

▲▼現場救護人員看到局長跟醫護人員都選擇接種疫苗，讓他們對疫苗更有信心。

在接種現場訪視的花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，消防救護人員除了要救護緊急發生的傷患，現在還承擔起許多確診個案轉送的任務，所以，除了安排醫療人員接種疫苗，緊接著安排消防救護人員陸續接種，目前也在規劃把警務人員納入接種名單。

為了增加消防救護人員的信心，花蓮縣消防局局長林文瑞現場也捲起袖子接種疫苗。林文瑞表示，感謝花蓮縣政府、衛生局及花蓮慈院的安排，看到消防救護人員在第一線搶救生命，全力配合政府防疫措施，同時也暴露在風險中，所以，安排讓隊員接種疫苗，提升防護力。而且考量到施打後可能出現的身體不適，特地進行分批施打，首日有123位消防救護人員接種，預計將為三百多位消防救護人員完成疫苗施打。

「老實說，一開始也有點擔心會不會有副作用。」現場有部分救護人員表示，接種疫苗前，看到局長跟這麼多醫護人員都選擇接種疫苗，也讓他們對疫苗更有信心，希望能在接種疫苗過後，能在第一線救護的同時，也進一步地保護自己、家人與所有接觸到的民眾。

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